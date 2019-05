BLE FLAU: Katarina Flatland avsluttet videohilsenen til den kristne skolen med å snakke om en stripper som aldri var planlagt å komme. Foto: Tore Kristiansen

Stripper-tabbe i hilsen til kristen skole: – Helbom

Den profilerte programlederen skulle bare sende en videohilsen til en kristen folkehøyskole som skulle ha avslutning. Det gikk ikke helt etter planen.

– Jeg ble superflau, sier Katarina Flatland til VG.

Programlederen (29) røpet torsdag på sin Instagram at hun nylig fikk en forespørsel om å gjøre en videohilsen til en folkehøgskole som skulle ha avslutning. Noe hun sa gladelig ja til.

– Så tror jeg jo dere kan få en kanonbra avslutning på dette året. For det aner meg at nemlig at dere har verdens beste stripper til å avslutte showet! sier hun i videohilsenen, som hun sendte til Fredly folkehøgskole.

Videohilsenen kan du se her:

Det var bare ett problem: Nemlig at skolen ikke hadde planlagt noen form for stripping under avslutningen.

Her ser du tilbakemeldingen hun fikk på sms fra skolen:

– Jeg leste meldingen i farta, og trodde at de skulle ha verdens beste stripper som kunne avslutte showet. Derfor laget jeg en hilsen som ladet opp til denne stripperen. Lite visste jeg at dette var en kristen folkehøyskole som snakket om sine stipendiater, eller stippere som det heter, sier programlederen lattermildt til VG.

Flere kjendiser stilte opp med videohilsen etter forespørsel fra folkehøyskolen, blant andre Mads Hansen, «Heimebane»-skuespiller Emma Bones og langrennsløper Emil Iversen.

29-åringen fryktet at videoen ville skape reaksjoner, men det endte omsider godt.

– Heldigvis var reaksjonen mye latter, både blant elevene og meg, til tross for en smågrisete hilsen, forteller Flatland, som erkjenner at hun underveis ble rimelig rød i toppen.

– Jeg ble superflau, og tenkte at nå er det kanskje noen som setter bibelverset i halsen. Makan til helbom skal du vel lete lenge etter. Heldigvis tok de det på en veldig sporty måte, sier hun.

Rektor ved folkehøgskolen, Olav Arntsen, forteller at han selv var til stede da hilsenen kom.

– Det påførte mye latter både hos elevene og meg. Jeg forstå umiddelbart at hun hadde sagt feil. Det hele var et morsomt oppsyn, sier han lattermildt.

Publisert: 03.05.19 kl. 17:12 Oppdatert: 03.05.19 kl. 17:30