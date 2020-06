BEDYRER SIN USKYLD: Ron Jeremy fastholder at han er uskyldig og «ser frem til å bevise min uskyld i retten» som han sier. Her i samtale med sin advokat Stuart Goldfarb i retten på fredag, Foto: David McNew / Pool Getty Images

Pornostjernen må betale 60 millioner kroner i kausjon

Pornostjernen Ron Jeremy er tiltalt for grove seksuelle overgrep mot fire kvinner. Fredag møtte han i retten i Los Angeles igjen – og erklærte seg ikke skyldig.

Dommeren avslo å redusere kausjonen som er satt til 60 millioner kroner.

Dermed må Ron Jeremy ihvertfall sitte i fengsel frem til 31. august og et nytt rettsmøte som er berammet da. Den fallerte pornostjernen har hele tiden bedyret sin uskyld.

På twitter skrev han følgende:

«Jeg er uskyldig på alle punkter i tiltalen og ser frem til å bevise min uskyld i retten. Takk for all støtte».

Det er påtalemyndigheten i Los Angeles som har tatt ut tiltale mot 67-åringen, som egentlig heter Ronald Jeremy Hyatt.

LANG PORNO-KARRIERE: Ron Jeremy, har spilt i flere enn 2000 voksenfilmer og var også med i realityserien «The Surreal Life» i 2005. Foto: DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ett av overgrepene skal ha funnet sted i 2014, mens to skal ha funnet sted på en bar i 2017 – og det fjerde og siste daterer seg tilbake til 2019. For øvrig på den samme baren.

CNN skriver at EN spesialgruppe i politiet i Los Angeles har brukt over to år på å etterforske anklagene mot Ron Jeremy og saken er fortsatt uder etterforskning. Fox News skriver at dersom han blir dømt etter tiltalen, risikerer Jeremy fra 90 år til livstid i fengsel.

Ron Jeremy, har spilt i flere enn 2000 voksenfilmer og var også med i realityserien «The Surreal Life» i 2005.

I 2011 besøkte han Norge for å overraske deltagerne i norske «Big Brother» på TV 2. Der nølte han ikke med å forsøke seg pånærkontakt med kvinnene i huset.

