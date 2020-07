BRYTER TAUSHETEN: På Instagrams historiefunksjon deler Lea Michele et bilde av Naya Rivera, samt et bilde av avdøde Corey Monteith og en samlet «Glee»-cast. Foto: Chris Pizzello / AP

Lea Michele hedrer Naya Rivera og Cory Monteith

Skuespilleren har delt bilder av sine «Glee»-kolleger på Instagram, etter at Naya Riveras kropp ble funnet på samme dag som markerte syv år siden Cory Monteiths død.

Naya Rivera (33) ble mandag funnet død i innsjøen Lake Piru, hvor det har foregått omfattende søk etter henne siden forrige onsdag.

Naya Rivera er mest kjent for sin rolle i dramaserien «Glee», og flere av skuespillerkollegene fra den populære serien har kommet med sine kondolanser på sosiale medier.

«Glee»-stjernen Lea Michele har derimot vært stille, og mandag deaktiverte hun Twitter-kontoen sin etter massiv kritikk.

Tirsdag bryter hun tausheten.

På Instagrams historiefunksjon har Michele delt bilde av Rivera, samt et bilde av avdøde «Glee»-stjerne Corey Monteith og en samlet «Glee»-cast.

Monteith var Micheles kjæreste da han døde av en overdose i 2013, og Riveras kropp ble funnet på nøyaktig samme dag som markerer syv år siden hans død.

Micheles innlegg har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier, og har blitt gjengitt på flere Twitter-kontoer.

Klipp skaper reaksjoner

I en spesialepisode av «Glee» etter Monteiths død i 2013, sang Rivera et cover av sangen «If I die young».

Sangen var en hyllest til Monteith, og klippet har det siste døgnet gått viralt.

«I dag markerer syvårsdagen for Cory Monteiths død. Du brøt sammen mens du sang dette for ham, nå er vi de som synger det for deg. Du vil for alltid leve videre i våre hjerter, Naya Rivera» skriver en twitterkonto.

Klippet har skapt reaksjoner, og mange mener klippet er respektløs.

«Slutt å del scenen «If I die young» som Naya åpenbart hatet hvert sekund av, her har Naya et av sine beste øyeblikk med sine beste venner på Glee-turneen og gjorde det hun elsket» sier en annen, og har lagt ved en video fra en «Glee»-opptreden.

Publisert: 14.07.20 kl. 12:32

