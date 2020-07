VG-Peil-Logo Sluttet i NRK «4ETG» - dette skal han gjøre nå Jonas Lihaug Fredriksen (31) sluttet som profil i NRKs YouTube suksess. Nå skal han satse på sin egen YouTube-kanal. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 22. juli, kl. 10:08 Michael «Mike» Ray Vera Cruz Angeles Ny arbeidshverdag – Å styre mine egne arbeidstider liker jeg foreløpig - til jeg blir gal av det, sier Fredriksen. For å være sin egen sjef kan også være utfordrende. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 22. juli, kl. 10:08 Selma Heiberg Hellstrand Fredriksen har mange idéer til YouTube-kanalen sin. Sveip for å lese om planene og hvorfor han sluttet i «4ETG». Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 22. juli, kl. 10:08 Selma Heiberg Hellstrand

Sluttet som programleder for å satse på YouTube

Innhold om dataspill og humor er blant tingene Fredriksen vil satse på fremover. I tillegg vil han streame mer.

– Men jeg har ikke helt funnet ut hvordan man gjør det til jobben sin enda, sier han.

Det er flere YouTubere Fredriksen har lyst til å samarbeide med i fremtiden, men han har også lyst til å lage videoer med andre kjendiser.

– Jeg har lyst til å anmelde noen outfits med Jan Thomas for eksempel, sier han.

– Kylling-spise-konkurranse og pole dancing med Jan Thomas! kommer han på underveis og legger til:

– Slå de sammen så har vi «Jan Thomas Olympics», sier han.

NY HVERDAG: Fredriksen sluttet i NRK for å satse på sin egen Youtube-kanal fra sin egen stue. Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Idéer til nye videoer kommer vanligvis når han har lagt seg, og viser frem en lang liste med notater på telefonen.

– Det jeg føler jeg må øve meg på er å lage videoer uten en idé, sier han.

Han kommer til å lage videoer med vennene Henrik Farley og Henrik Hildre fremover.

– Kjæresten vil veldig gjerne at jeg skal lage en Mukbang-video med SnilleGucci, sier han.

Mukbang-videoer er en trend på YouTube fra Sør-korea som går ut på at man spiser store mengder mat mens man snakker om ulike tema.

Se Mukbang-videoen han lagde med Henrik Hildre her:

– Også har jeg ideer med andre YouTubere. Jeg vil jobbe med alle egentlig. Men jeg merker at det ikke er tid til at hver eneste video skal filmes med noen andre. Så jeg må finne mer tid, sier han.

Kan bruke 12 timer på en video

Det varierer hvor lang tid Fredriksen bruker på videoene han legger ut på sine to YouTube-kanaler.

– På «Jonas Lihaug»-kanalen kan jeg bruke opptil 12 timer på filming og klipping, sier han.

På hans andre kanal «Baibai & Huginn», som han driver sammen med Henrik Hildre, bruker de mye kortere tid.

– Den kanalen handler om gaming, så vi bare filmer også redigerer vi ingenting. Så der bruker vi så lang tid som vi filmer, sier han.

Var ikke glad lenger

Det var flere grunner til at Fredriksen valgte å slutte i «4ETG», blant annet hadde han et behov for å juridisk eie innholdet han lagde selv.

– Det ble bare til at jeg ikke var glad lenger. Av veldig mange forskjellige faktorer tror jeg, men mye fordi jeg ikke eide det jeg lagde, og jeg følte meg kanskje ikke like mye hjemme der jeg lagde det som det jeg gjorde før, og dette gnagde litt på meg. Så jeg trengte en forandring bare rett og slett, forteller han.

Fredriksen sier at han gjerne jobber med «4ETG» igjen senere, og at hans erstatter Karsten Blomvik er utrolig morsom.

– Men han kunne vært litt lavere enn meg, bare sånn for å være helt ærlig, sier Fredriksen.

Han tror at «4ETG» kommer til å gå en litt annen retning, og han gleder seg til å følge med på kanalen videre.

