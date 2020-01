ANKOMMER RETTEN: Skuespilleren Annabella Sciorra (i midten) ankommer retten i New York som aktoratets første vitne i rettssaken mot Weinstein. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Skuespiller fortalte gråtende om Weinstein-voldtekt

Skuespilleren Annabella Sciorra fortalte torsdag gråtende i retten at hun ble voldtatt av filmmogulen Harvey Weinstein.

59 år gamle Sciorra, som blant annet er kjent fra TV-serien «Sopranos», er aktoratets første vitne i rettssaken mot Weinstein, som er tiltalt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner.

Aktor Meghan Hast betegnet i sitt åpningsinnlegg onsdag Weinstein som «et seksuelt rovdyr og en voldtektsmann», og Sciorras vitneforklaring torsdag var med på å underbygge dette.

VITNET: Her forlater Annabella Sciorra rettssalen på Manhattan i New York. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

I rystende detalj fortalte skuespilleren hvordan Weinstein trengte seg inn i malibu-leiligheten hennes og begynte å knappe opp skjorten.

– Jeg ba ham om å gå, men han presset meg tilbake. Jeg ble overmannet, for han var svært stor, fortalte hun.

Slo og sparket

– Jeg slo ham, jeg sparket ham, jeg forsøkte å få ham bort, men han la seg over meg og voldtok meg, fortsatte hun gråtende.

Hendelsen satte dype spor hos Sciorra, som fortalte at hun begynte å drikke tett og kuttet seg selv etter voldtekten. Da hun møtte Weinstein igjen, var han ifølge henne «svært truende» og advarte henne mot å fortelle hva som hadde skjedd.

Weinstein er ikke tiltalt for å ha voldtatt Sciorra, ettersom den angivelige voldtekten er foreldet. Hun er imidlertid en av fem kvinner aktoratet har innkalt for å kaste lys over saken han er tiltalt for.

Nekter straffskyld

Ifølge tiltalen tvang han seg til oralsex med den tidligere assistenten Mimi Haleyi i 2006, og han er også tiltalt for å ha voldtatt en annen kvinne på et hotellrom på Manhattan i 2013.

Weinstein nekter straffskyld og hevder at forholdet han hadde til de to kvinnene var gjensidig. Dersom han blir funnet skyldig etter tiltalen, risikerer han livsvarig fengsel.

Bortimot 90 kvinner, blant dem Hollywood-stjerner som Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

I mai i fjor inngikk han forlik med flere titall kvinner og betalte til sammen 25 millioner dollar i erstatning mot at han slapp å innrømme overgrep.

Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på den verdensomspennende metoo-kampanjen.

Publisert: 23.01.20 kl. 20:28

