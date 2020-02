BLIR FORELDRE – IGJEN: Programleder Einar Tørnquist og samboeren Linn Bjørnsen venter sitt andre barn. Her fra rød løper under Komiprisen i 2013. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Einar Tørnquist røper babynyhet

Paret venter sitt andre barn til sommeren.

For mindre enn 10 minutter siden

Tørnquist deler den store nyheten med podkast-makkeren Jan Thomas i den nyeste episoden av podkasten «Jan Thomas og Einar blir venner», Norges største kommersielle podkast.

Siden sist har Tørnquist nemlig vært på ultralyd. Der fikk han og samboeren Linn Bjørnsen, som er produsent for den samme podkasten, bekreftet at barnet ser friskt og raskt ut.

– Vi gleder oss veldig. Det var planlagt, og vi er lettet over at alt ser helt fint ut, sier Tørnquist til VG om babynyheten.

Fra før har paret datteren Solveig, som de fikk i 2017. Også hun gleder seg til å bli storesøster.

– Hvordan blir overgangen fra ett til to barn?

– Noen sier at å ha ett barn er som å ha ett, mens å ha to barn er som å ha ti. Men jeg tror at overgangen fra null til ett barn var så stor for meg, fra å være fri og frank til å bli hjemmefar, at denne overgangen ikke blir like stor, sier Tørnquist til VG.

– Men det blir nok en betydelig økning i arbeidsoppgaver og betydelig reduksjon av søvn, legger han til – uten at han er særlig bekymret for det.

Babynyheten var egentlig planlagt som en overraskelse i podkasten med Jan Thomas.

– Vi skulle forsøke å holde det skjult for alle, men dette er jo mye verre for damene, som må gå rundt og være kvalme. Linn er produsent i podkasten, og det gikk vel bare et par minutter før hun måtte kaste opp, sier Tørnquist om overraskelsen som dermed ikke ble avslørt på luften likevel.

Podkasten er Norges største kommersielle podkast. I januar tok Tørnquist også over programlederrollen i TV-programmet «Brille» på TV Norge etter Harald Eia.

GODE VENNER: Einar Tørnquist og Jan Thomas startet venneprosjektet høsten 2018. Nå har de både blitt gode venner - og podkasten deres er Norges største kommersielle podkast. Foto: Mattis Sandblad

Venner har blitt nedprioritert den siste tiden, sa Tørnquist til VG i sommer.

– Det er helt frivillig, for jeg hverken orker eller har tid til å ta vare på masse venner. Jeg har en ordentlig jobb og begynner å få familie. Og de tingene kan man alltids bruke enda mer tid på.

Siden da har paret også pusset opp det som skal bli deres nye bolig.

– Vi er ennå ikke ferdige – det er heller renovering vi driver med, presiserer Tørnquist nå.

Men den nye boligen skal bli ferdig til påske – i god tid før familieforøkelsen.

– Så nå er det bare å få banket opp et ekstra soverom. Alt er timet og tilrettelagt. Det høres nesten ut som at vi har satt opp en timeplan, men det har vi ikke altså, forsikrer han.

Publisert: 06.02.20 kl. 10:42

