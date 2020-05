FORRETNINGSVENNER: Hallvard Flatland - her med sin gode venn Arthur Buchardt - kan se tilbake på to år med over 30 millioner kroner i overskudd for Gaustatoppen Invest. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Hallvard Flatland frykter ikke coronasmell

Flatland fikk solid overskudd med 11,5 millioner på tomtesalg i 2019 og forsøker å se positivt på 2020, tross coronakrisen.

63-åringen eier 50 prosent av Gaustatoppen Invest, som driver stort med hyttetomtsalg i området rundt Gaustatoppen i Vestfold og Telemark fylke. Den andre halvparten av selskapet eies av Anders Buchardt, sønn av Arthur Buchardt.

Anders Buchardt er også styreleder i Gaustatoppen Invest og har lignende prosjekter i Hemsedal, Hafjell og Kvitfjell. Hemsedalsprosjektet hans het forresten Vy inntil dette navnet ble tatt av det statlige, norske jernbaneselskapet som tidligere het NSB.

Dette prosjektet heter nå Fyri.

Gaustatoppen Invest hadde i 2018 en rekordomsetning på 40, 5 millioner og et positivt resultat på 19,9 millioner kroner. I 2019 ble de samme tallene henholdsvis 35 millioner kroner og 11, 5 millioner.

Det har sin naturlige forklaring, sier Hallvard Flatland til VG:

– Nedgangen i 2019 kontra 2018 skyldes det faktum at vi ikke har tomter igjen å selge. Ikke en eneste en, sier Flatland.

Sammen med Arthur Buchardt etablerte han Gaustatoppen Invest i 2000. Det var starten på en rekke år med røde tall i regnskapet. Belønningen for tålmodigheten kom for alvor i 2016, da overskuddet ble på drøye 5 millioner kroner.

At de ikke har flere tomter igjen å selge, betyr ikke at det er kroken på døren for selskapet.

– Vi har nå en reguleringsplan inne for cirka 70 nye tomter, og regner med at denne godkjennes i løpet av året. Vi har en lang liste med interessenter, som er utålmodige etter å komme i gang med bygging, sier Hallvard Flatland.

I en av notene til årsregnskapet for 2019 uttrykkes det usikkerhet rundt fremtidige inntekter som følge av coronavirusutbruddet.

«Inntektene i en periode vil bli redusert, grunnet lavere aktivitet i selskapet», står det å lese, samtidig som den samme noten understreker selskapets soliditet og at det dermed finnes et godt grunnlag for videre drift.

Hallvard Flatland velger å se optimistisk på det.

– Det virker faktisk som om coronakrisen slår positivt ut for hytteinteressen. Trolig er det mange som snur fokuset fra utlandet til Norge, og da er Gaustatoppen et attraktivt område, mener Flatland som også peker på økt interesse fra nabolandet.

Publisert: 14.05.20 kl. 11:20 Oppdatert: 14.05.20 kl. 11:55

