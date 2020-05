DEN GANG DA: Kaitlynn Carter og Brody Jenner gikk fra hverandre ifjor høst, men er fortsatt gode venner. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Sammen igjen - men bare for bildenes skyld

Fra å være mannen i Kaitlynn Carters liv er nå Brody Jenner blitt fotografen i eks-konas liv i stedet.

– Riktignok er ikke de to et par lenger, men han fyller fortsatt en viktig rolle i hennes liv - nemlig som fotograf, skriver amerikanske People.

les også Slik gikk det med «The Hills»-stjernene: Uvennskap, skilsmisse og konkurs

Torsdag postet stjernen fra «Hills: New beginnings» et bilde på instagram av seg selv med Jenner i et speilbilde i bakgrunnen - nesten ugjenkjennelig.

– Tilbake i sin gamle rolle, skriver Carter i billedteksten og tagger Jenner.

I august ifjor ble det kjent at paret gikk fra hverandre - et knapt år etter en en intim vielse i Indonesia som senere skulle vise seg å ikke være jurdisk bindende.

– For oss var det både ekte og forpliktende, skrev Carter selv i magasinet Elle i november ifjor.

les også Rykteflom etter skilsmisse

Det vakte oppsikt da Kaitlynn Carter ble observert mens hun kysset Miley Cyrus i fjor, hånd i hånd sammen. De ble fotografert med identiske T-skjorter mens en smilende Kaitlynn la armen sin rundt en like blid Miley som på det tidspunktet var nyskilt fra Liam Hemsworth.

– Jeg var på ferie med en en venninnene - og før jeg visste ordet av det var jeg forelsket. Slik var det, hverken mer eller mindre, skrev Carter i den samme artikkelen i Elle.

Publisert: 16.05.20 kl. 14:39

