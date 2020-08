BRUDD: Simon Cowell endte på sykehus etter å ha falt av sin nye elsykkel. Foto: Willy Sanjuan / Invision /AP / NTB scanpix

Simon Cowell fikk brudd ryggen i ulykke med elsykkel

Den berømte og beryktede talentdommeren fikk brudd i ryggen etter en ulykke med elsykkel utenfor hjemmet sitt i Malibu i California.

Simon Cowell, kjent fra blant annet «America’s Got Talent», havnet på sykehus lørdag etter en ulykke med en elsykkel. Det skriver en rekke medier, deriblant People.

Det er en talsperson for Cowell som bekrefter ulykken til det amerikanske magasinet.

– Han skadet ryggen og ble brakt til sykehuset. Han har det bra, og er under observasjon, bekrefter talspersonen.

Ulykkesfugl

Dette er imdlertid ikke første gang Cowell er uheldig og skader seg. I 2017 besvimte han mens han gikk ned en trapp. Han ble fraktet til sykehus med nakkekrage, men var raskt på bedringens vei.

Talentdommeren har for øvrig flere ganger latt seg trollbinde av den unge sangstjernen Angelina Jordan (14) som kjempet for Norges ære i «America’s Got Talent: The Champions».

Overveldet Simon Cowell til Angelina Jordan: – Du tok en risk

Cowell skal etter planen begynne filmingen av «America’s Got Talent» på tirsdag, ifølge Deadline. Talentprogrammet er inne i sin 15. sesong, og starter produksjonen igjen etter at filmingen ble utsatt på grunn av coronapandemien, skriver People.

