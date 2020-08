VG-Peil-Logo De «skjulte» influencerne Disse tre når ut til flere hundre tusen på Snapchat hver eneste dag, men det vet nesten ingen. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 18. august, kl. 14:55 «faktiskbirk» – Ingen snakker om at folk blir kjent på Snapchat. Det er så «low-key» at folk nesten ikke vet at det går an. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 18. august, kl. 14:55 Privat «braatenvlogs» – Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det før, men ingen andre kan se hvor mange som følger meg på Snapchat. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 18. august, kl. 14:55 Maren Olava Ask Hütt «Liva Ingebrigtsen» – Snapchat føles som en ærlig plattform. På Instagram er det høyere terskel for hva som legges ut, alt skal være veldig fint, mens på Snapchat er det omtrent fra du ruller ut av sengen. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 18. august, kl. 14:55 Privat

Birk er 19 år og har 100.000 visninger daglig på Snapchat. Han begynte med Snapchat for snart et år siden, under aliaset «Faktiskbirk».

– Det startet med at jeg ble addet av litt folk fra TikTok, og så gikk det plutselig fra 0 til 100.000. Det er sykt mange mennesker, men jeg tenker egentlig ikke så ofte på det. Når man har holdt på lenge nok blir det bare et tall som står der.

– Jeg tenker at påvirkningskraft på sosiale medier baserer seg mye på hva andre ser. Man ser at noen har mange følgere på Instagram, men det gjør man jo ikke på Snapchat.

«Faktiskbirk» når 100.000 på Snapchat Foto: Privat

«Skjulte» influencere

På Snapchat kan man velge selv om man ønsker å dele «Min Story» med alle og enhver, eller kun kontaktlisten sin. Noen av dem som deler med «alle» har blitt enormt populære, helt uten at det synes utenfra.

Jonas Braaten (20) åpnet Snapchat-storyen sin da han dro på utveksling til USA i 2017.

– Jeg hadde sett et par andre vlogge på Snapchat, men det var ikke noe vanlig da.

Det som derimot har vært ganske vanlig er utvekslingsblogger om skolehverdagen i utlandet. Som en erstatter for «InTheUSA»-bloggen delte Jonas en ufiltrert versjon av utvekslingsåret på Snapchat.

– Jeg pyntet ikke på noe, bare viste ting som de var. Det var jo ikke alltid en dans på roser.

– Så begynte bare flere og flere å følge med.

Skjer ved en tilfeldighet

Liva Ingebrigtsen ble spurt om hun kunne starte med blogg eller YouTube. Foto: Privat

Det kan virke som en fellesnevner at det hele skjer ganske tilfeldig. En av landets mest populære på Snapchat er Liva Ingebrigtsen (23).

– Jeg hadde rundt 20.000 følgere på Instagram, og fikk ofte spørsmål om jeg ikke kunne begynne med blogging eller YouTube. Jeg diskuterte det litt med mannen min, Henrik (Ingebrigtsen jour.anm).

– Jeg kunne gjort det, men det krever mye tid. Derfor endte jeg opp med å heller åpne Snapchat-storyen min, forteller Liva.

Hvor mange som følger hverdagen hennes varierer, men det er sjeldent under 100.000.

– Noen ganger har jeg vært oppe i 300.000, men det varierer veldig ut ifra hvordan dagen min er.

Liva har to barn og studerer lærerstudiet. Hun tror det handler om å vise fram at alt ikke er så perfekt.

– Jeg tror de som ser på liker at ting ikke er så pakket inn. Man får ikke dårlig samvittighet for å ikke ha vasket gulvet når man ser på min story. Ting er ikke alltid skinnende rent.

Mer engasjement enn på Instagram

Jonas Braaten, «Braatenvlogs», startet i 2017. Foto: Maren Olava Ask Hütt

Å vise en mindre filtrert hverdag ser ut til å være en suksessfaktor på Snapchat.

– På Snapchat gir jeg litt «faen» i hvordan jeg ser ut og hva jeg sier, forklarer Jonas.

– Jeg tenker selvfølgelig over hva som kommer ut, men jeg er bare meg selv liksom. Selv om jeg når mange flere på Snapchat enn på Instagram, er jeg mye mindre høytidelig på snap.

70.000 abonnerer fast på Jonas sin Snapchat-story.

– Kan man leve av Snapchat, tror du?

– Ja, det vil jeg tro at man kan, men annonsørene vil ikke alltid annonsere på Snapchat, ennå engasjementet er mye større der enn på Instagram.

– Det er vel kanskje fordi det er mye tydeligere hvor mange som ser og følger på Instagram.

Birk lever av sosiale medier, men ikke av «faktiskbirk». Foto: Privat

«Faktiskbirk» tror også at man kan leve av Snapchat.

– Men det er ikke så viktig for meg å tjene penger på «Faktiskbirk». Jeg kunne sikkert gjort det, og det kan hende det blir noe av etter hvert, men jeg har en annen jobb.

– Hva er det da?

– Det er sosiale medier det også. Jeg har instagramkontoer med til sammen 2,5 millioner følgere.

2,5 millioner følgere?!

– Haha, ja. Men dette er internasjonalt. Mange amerikanere og sånt.

Hva slags konto er dette?

– Jeg har to kontoer der jeg legger ut memes og morsomme klipp. «Faktiskbirk» blir mer en greie på siden.

Så Snapchat-kontoen med 100.000 seere er side businessen din?

Ja, det kan man på en måte si.

Tar nesten ikke noe tid

Foto: Maren Olava Ask Hütt

– Man kan tjene litt på Snapchat også, men der forsvinner det jo etter 24 timer. På Instagram ligger innlegget i feeden videre, forklarer Liva.

Jonas forteller at han får flere annonse-forespørsler til Instagram enn Snapchat.

Hvor hadde du lagt pengene selv da, om du var annonsør?

– Jeg ville satset på Snapchat. Der er det for eksempel mye mer naturlig at jeg snakker om produktet og viser det fram. Og seerne trykker seg inn på meg bevisst. På Instagram blir det bare et av mange innlegg i feeden.

VG har spurt alle de tre Snapchatterne om hvor mye tid de bruker på Snapchat i løpet av en dag.

– Hvor mye kan det være da? Ikke mye. Det blir kanskje for mye å si en time. Kanskje sånn 30–40 min om dagen? Jeg deler jo bare ting i øyeblikket, så det krever ikke mye planlegging, forklarer Birk.

Han deler morsomme klipp, rare hendelser, memes og tiktoks på Storyen sin.

Foto: Privat

Heller ikke Liva eller Jonas bruker mye tid på plattformen.

– Det tar ikke lang tid i det hele tatt. Folk kan jo av og til tro de kjenner meg, også har de sett fem minutter av livet mitt, sier Jonas.

– Jeg legger inn litt innsats, men jeg bruker sikkert ikke mer enn kanskje 20 minutter om dagen.

Liva forteller at det er det som er fint med Snapchat; at det ikke trenger å ta så mye tid.

– Å legge ut en liten oppdatering trenger ikke ta ett minutt engang.

Publisert: 18.08.20 kl. 14:55