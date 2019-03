SNAKKER UT: Marcia Cross fortalte i fjor høst at hun var rammet av kreft. Nå snakker hun ut om skammen knyttet til den krefttypen hun selv fikk påvist. Foto: Jason Redmond / FR74394 AP

«Frustrerte fruer»-stjerne Marcia Cross om kreftdiagnosen: – Forbundet med skam

Den amerikanske skuespilleren fikk i fjor påvist kreft i endetarmen. Nå ønsker hun å gjøre sykdommen mindre tabubelagt.

Oppdatert nå nettopp







Skuespiller Macia Cross (57), best kjent som pertentlige Bree Van de Kamp i dramaserien «Frustrerte fruer», ble i 2017 rammet av den sjeldne kreftsykdommen analkreft. Til nettstedet People forteller hun at nettopp denne krefttypen er forbundet med såpass mye skam og at hun ønsker å gjøre den mindre tabubelagt.

– Jeg har lest mange historier fra mennesker som har overlevd kreften, og mange mennesker, spesielt kvinner, blir flaue når de skal fortelle hvilke type kreft de har hatt. Det er forbundet med mye skam, og det synes jeg at skal stoppe, sier hun.

Det var i september i fjor at 57-åringen, på sin egen Instagram, skrev at hun var rammet av kreft. I innlegget delte hun et bilde av seg selv med kort hår. Men det er først nå at Cross går i detaljer om forløpet.

Skuespilleren ble oppmerksom på sykdommen tilbake i november 2017, etter at hun etter en rutineundersøkelse hos gynekologen ble sendt videre til en undersøkelse av endetarmen. Senere fikk hun tatt biopsi, der legene kunne bekrefte at det var snakk om analkreft.

Legene anbefalte at man unngikk operasjon for å bevare muskulaturen best mulig. Og akkurat det er en beslutning Marcia Cross i dag setter stor pris på.

Sett denne? Da borgermesterens hund fikk kreft, bestemte han seg for å gi denne gaven:

– Etter å ha innsett dens store betydning, er jeg blitt en stor fan av anus, erkjenner «Frustrerte fruer»-stjernen, som gjennom den tre måneders lange behandlingstiden har gjort et poeng ut av å forsøke å se humoren i den umenneskelige situasjonen.

I dag er hun frisk og rask, og kroppen hennes fungerer som den skal. Legene skal også ha fortalt henne at hun har lav risiko for tilbakefall.

FRISKE OG RASKE: Marcia Cross og Tom Mahoney giftet seg i 2006. Mahoney ble selv rammet av kreft i 2009. Foto: Chris Carlson / AP

På nettsidene til Norsk Helseinformatikk står det at analkreft er kreftsykdom i endetarmsåpningen eller i endetarmskanalen. Behandling gjør ifølge NHI at de aller fleste overlever, men mange sliter med ubehagelige plager i ettertid.

I 2009 fikk Cross’ aksjemegler-ektemann Tom Mahoney kreft. Også han er frisk i dag. Paret giftet seg i 2006 og har tvillinger sammen.

Cross spilte i «Frustrerte fruer» fra 2004 og helt frem til serien ble nedlagt i 2012. Hun har siden figurert i flere TV-serier, men som ikke har vært vist i Norge.

Publisert: 28.03.19 kl. 07:56 Oppdatert: 28.03.19 kl. 08:42