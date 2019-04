FØDEKLAR: Hertuginne Meghan under Commonwealth Service i London i mars. Foto: Doug Peters / Doug Peters

Prins Harry og hertuginne Meghan vil holde fødselen hemmelig

Prinseparet vil vente med å kunngjøre at babyen er kommet til de selv har rukket å feire begivenheten privat.

Det opplyser det britiske kongehuset i en pressemelding torsdag, gjengitt av blant andre Sky News og Daily Mail.

Vanligvis får verden vite det ganske så fort når kongelige babyer melder sin ankomst. Det vil altså ikke skje når prins Harry (34) og hans Meghan (37) blir foreldre for første gang.

«Deres Kongelige høyheter har tatt en personlig beslutning om å holde planleggingen og omstendighetene rundt fødselen helt privat. Hertugen og hertuginnen gleder seg til å dele de spennende nyhetene med alle så snart de har hatt mulighet til å feire privat som en familie», heter det i meldingen.

Hertuginnen er høygravid, men den eksakte terminen er ikke kjent. Det kan dreie seg om kun et par uker fra nå.

«Hertugen og hertuginnen er veldig takknemlige over alle lykkønskninger som strømmer på både fra Storbritannia og resten av verden når de nå forbereder seg til å øbske babyen sin velkommen», heter det også.

Tror på hjemmefødsel

Britiske medier mener dette må bety at Slottet planlegger hjemmefødsel for Meghan, noe som altså ikke er bekreftet. Men å holde nyheten hemmelig dersom prinsen eller prinsessen kommer til verden på et sykehus, er vanskelig.

Det britiske hoffet opplevde at det i 2015 som en del av et radiostunt lekket ut private opplysninger rundt gravide hertuginne Kate, en historie som endte tragisk for sykepleieren som var involvert.

På Instagram

Selv om Harry og Meghan med dette ser ut til å være mer hemmelighetsfulle enn den øvrige kongefamilien, bestemte de nylig å opprette en direktelinje ut til folket ved å opprette en ny og felles konto på Instagram. Sussexroyal presenteres som «den offisielle instagramkontoen for deres kongelige høyheter, hertugen og hertuginnen av Sussex». Når de bestemmer at tiden er inne, vil trolig babyens ankomst meldes der.

Prinseparet ligger ikke på latsiden. Harry forlovet seg med den tidligere TV-stjernen, kjent fra blant annet serien «Suits» i november 2017. Da hadde de vært kjærester i drøyt et år. Bryllupet sto i Windsor 19. mai i fjor.

