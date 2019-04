EUROVISION-INNSLAG: Madonna kaster celeber glans over finalen i musikkonkurransen. Foto: NEIL HALL / REUTERS

Madonna skal opptre under Eurovision i Israel

Den 60 år gamle popdronningen tar steget opp på scenen under den store finalen i musikkonkurransen i Tel Aviv 18. mai.

Jerusalem Post skriver at den statlig eide TV-kanalen KAN bekreftet at superstjernen skal opptre under Eurovision-finalen.

Det er ventet at Madonna skal opptre med to låter – en klassiker og nytt materiale.

Avisen Haaretz skriver at artisten og arrangørene har vært uenige rundt den nye låten, som skal inneholde politiske budskap. Med seg på scenen skal hun visstnok ha 160 personer, og hele opptredenen skal ha en prislapp på én million dollar, eller nærmere ni millioner norske kroner.

Ifølge avisen er det den israelsk-kanadiske milliardæren Sylvan Adams som skal betale for opptredenen.

Ifølge Jerusalem Post har milliardæren tidligere omtalt seg selv som en ambassadør for underholdningsverdenen i Israel.

Finalen i Eurovision blir den fjerde opptredenen i Israel for Madonna, som tidligere har hatt konserter i 1993, 2009 og 2012.

I forrige uke ble det offentlig at forberedelsene til Eurovision ble lagt på is på grunn av pengemangel. Det tok imidlertid ikke mange timene før statsminister Benjamin Netanyahu lovet å gi arrangøren (KAN) de nødvendige midlene. Forberedelsene er derfor i full gang.

Norges håp under Eurovision er Keiino, som består av Tom Hugo, Fred Buljo og Alexandra Rotan:

