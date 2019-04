DREPT: Rapper Nipsey Hussle ble bare 33 år gammel og etterlater seg en kjæreste og deres tre år gamle barn. Foto: GREGG DEGUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

CBS: Ettersøkt for drapet på rapper Nibsey Hussle er pågrepet

Politiet bekrefter at den mistenkte 29-åringen tirsdag kveld er arrestert, to dager etter drapet som rystet musikkbransjen i USA.

Det melder CBS Los Angeles . Den mistenkte skal ha blitt arrestert av lokalpolitiet i Bellflower i California rett før halv elleve tirsdag kveld, norsk tid.

Han ble oppfordret av politiet til å overgi seg tidligere tirsdag.

Han er mistenkt for å ha skutt og drept den Grammy-nominerte rapperen Nipsey Hussle (33) utenfor en klesbutikk søndag.

To andre personer ble også skutt. Tilstanden deres skal være stabil.

Drapet sendte sjokkbølger gjennom store deler av underholdningsbransjen i USA, og flere store stjerner har gått ut i sosiale medier for å hylle den avdøde familiefaren, blant annet John Legend, Rihanna og Drake.

Politisjef Michel Moore sa under en pressekonferanse tirsdag at politiet mistenker at det har vært en uenighet mellom mistenkte og avdøde, og at de kjente til hverandre, skriver Washington Post.

– Det ser ut til å være en personlig sak mellom de to, og jeg sier ikke mer enn det, sa han.

Politisjefen mener at mistenkte skal ha tilnærmet seg Hussle før han dro, og siden kom tilbake med et håndvåpen.

Den mistenkte 29-åringen skal ha forlatt stedet med en ukjent, kvinnelig sjåfør.

Hussle, som egentlig heter Ermias Asghedom, etterlater seg en kjæreste og deres tre år gamle barn.

Publisert: 02.04.19 kl. 23:00