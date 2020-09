TROSSER REDSELEN: Thomas Alsgaard er én av kjendisene som skal svinge seg på danseparketten i høst. Akkurat det er han ikke veldig komfortabel med. Foto: Espen Solli

Thomas Alsgaard om «Skal vi danse»-eventyret: – Jeg har sagt konsekvent nei i 16 år

Den norske langrennslegenden (48) sa omsider ja da en annen deltager trakk seg. Nå er han «livredd» for hva som venter. – Det lukter blackout, sier han.

Neste helg er «Skal vi danse» igjen tilbake på norske TV-skjermer, og denne gangen er tidligere langrennsstjerne Thomas Alsgaard blant kjendisene som skal svinge seg på parketten.

Men det var langt fra et kontant ja som kom ut av 48-åringens munn da han fikk tilbudet fra TV 2 og produksjonsselskapet Nordisk Film.

– For min del har det vært et konsekvent nei i 16 år, om jeg i det hele tatt har giddet å svare på henvendelsen, forteller Alsgaard, som egentlig sa nei også i år.

– Det var én som trakk seg, så jeg fikk nylig en ny forespørsel. De var veldig presset. Det er rare tider, mye er avlyst og lagt ned, og jeg som mange andre føler på et vis at jeg må ha noe å bruke hodet på. Jeg trenger noen utfordringer, for jeg blir helt gal av å gå hjemme.

Så sent som i fjor vinter snakket det tidligere skiesset om at han har slitt med sosial angst helt siden barndommen. I forbindelse med deltagelsen i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» fortalte Alsgaard om at tanken på å være med på TV-innspillingen var skremmende i forkant, men at skepsisen viste seg å være ubegrunnet.

– Men det er en angst som ikke er så lett da. Den har alltid vært der – siden jeg var liten guttunge. Jeg var ekstremt beskjeden og ekstremt sjenert, sa han til Nettavisen.

Alsgaard stakk som kjent av med seieren i TV-konkurransen.

Angsten gjør det ikke lettere å entre dansegulvet på lørdagskvelden med «hele Norge» som publikum.

– For meg og min situasjon er dette egentlig noe av det verste jeg kunne gjort. Jeg danser aldri, jeg går aldri, aldri ut på dansegulvet. Fordi jeg er livredd og ikke tør. Det å få lov til å lære meg å danse av profesjonelle folk er et privilegium, og det gleder jeg meg til. Men det å gå ut på parketten for å gjøre noe jeg ikke behersker, det skremmer meg. Jeg er livredd, erkjenner Alsgaard, som har flere venner rundt seg som prøver å pushe ham til å tøye sine egne grenser.

– De prøver å lære meg at det ikke er så farlig å drite seg ut. At det ikke er farlig å være dårlig i noe.

DANSEKLARE: Marte Bratberg, Andreas Wahl, Thomas Alsgaard, Birgit Skarstein, Øystein Paul Lihaug Solberg, Kristin Gjelsvik, Agnete Husebye, Nate Kahungu, Synnøve Skarbø, Siri Kristiansen, Fred Buljo og Michael Andreassen deltar alle i høstens «Skal vi danse». Foto: Espen Solli, TV 2

– Hvordan kommer du til å takle dette da, tror du?

– Jeg har vært i lignende situasjoner før og vet hvor lett jeg får blackout. Det eneste jeg har danset var vel i «Senkveld»-duellen for noen år siden. Vi danset ballett i St Petersburg. Da jeg kom ut på scenen og så menneskene i salen fikk jeg helt hetta. Jeg glemte absolutt alt. Det lukter blackout av dette, også.

Han tror likevel at «Skal vi danse» kan bidra til at han utvikler seg som menneske, ikke minst med tanke på redselen for det «ukjente».

– Ja, det er noe jeg trenger, det er nok er smart av meg å fortsette den lærekurven. Å bli mer trygg på meg selv i settinger jeg ikke behersker, sier Thomas Alsgaard til VG.

Denne høsten skal han også være med Lasse Kjus på jakt i hans TV 2-sendte program «Jakt: Lasse Kjus».

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 lørdag 5. september.

Thomas Alsgaard Født: 10. januar 1972. Meritter: Slo gjennom for fullt da han noe overraskende slo Bjørn Dæhlie og vant 30 km under OL på Lillehammer i 1994. Siden ble det OL-gull på jaktstart og stafett i Nagano i 1998, samt gull på jaktstart (delt med Frode Estil etter at Johann Mühlegg ble fratatt seieren) og stafett i Salt Lake City-OL i 2002. Alsgaard har også seks VM-gull (fire på stafett), 13 individuelle verdenscupseirer og én seier i verdenscupen sammenlagt (1997/1998). Alsgaard vant i 2019 realityserien «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Vis mer

Publisert: 02.09.20 kl. 08:29

