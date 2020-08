Harry og Meghans nye eiendom til 14,7 millioner dollar i Santa Barbara. Foto: NIPI / BACKGRID

Harry og Meghans drømmebolig i Santa Barbara – kostet 14,7 millioner dollar

Hertugparet gikk nylig til innkjøp av bolig i Meghans gamle hjemby Los Angeles. Hjemmet skal ha ni soverom og 16 bad.

Harry og Meghan har satt røtter i Santa Barbara, Los Angeles. Ifølge CNN flyttet paret inn i juli.

– De har funnet seg til rette med sitt privatliv i det rolige nabolaget siden ankomsten, og håper at dette blir respektert på vegne av naboer, så vel som for dem som en familie, sa en av parets talspersoner til CNN.

I nabolaget bor flere kjendiser, blant annet Oprah Winfrey og Ellen DeGeneres.

Ifølge Daily Mail kostet boligen 14,7 millioner dollar, som tilsvarer svimlende 130.819.563 norske kroner. Boligen har ni soverom, 16 bad, treningsrom og tennisbane, blant annet.

I 2009 ble boligen solgt for 25 millioner dollar.

Spillrom i Harry og Meghans nye luksusbolig i Los Angeles. Foto: NIPI / BACKGRID

Det var i januar at hertugparet annonserte at de ville trekke seg tilbake fra den britiske kongefamilien. Den gang sa de at de ville være økonomisk uavhengige. Med det ga de fra seg sine kongelige titler.

Paret har ved flere anledninger gått ut mot den britiske kjendispressen. Senest i slutten av juli gikk de til søksmål mot en ikke-navngitt fotograf skal ha tatt et dronebilde av hertugparets ett år gamle sønn Archie i familiens nye hjem.

Meghan og Harry forlot det britiske kongehuset i mars. Foto: Frank Augstein / AP

Harry og Meghan gikk i oktober i fjor til sak mot den britiske tabloidavisen Mail on Sunday, etter at avisen publiserte deler av et brev Meghan skrev til sin far Thomas Markle.

I forbindelse med søksmålet gikk prins Harry hardt ut mot det han kalte en «hensynsløs tabloidpresse», og sa at kona har blitt et av de siste ofrene for deres kampanjer:

