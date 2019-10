PÅ INSTAGRAM: Da Jennifer Aniston plutselig var å finne på Instagram tirsdag, kastet fansen seg over profilen. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Jennifer Aniston tok verdensrekord fra prins Harry og hertuginne Meghan

Superstjernen kan nå smykke seg med å være verdens raskeste til å nå én million følgere på Instagram.

Det tok bare fem timer og 16 minutter før «Friends»-stjernen nådde sekssifret antall følgere på sin nyopprettede Instagram-profil, skriver Guinness World Records på sine nettsiden.

Da prins Harry og hertuginne Meghan dukket opp under profilen @sussexroyal i april, tok det fem timer og 45 minutter før millionen var nådd.

Aniston åpnet sin Instagram-karriere med et bilde av de andre skuespillerne fra «Friends», noe som ble så populært at plattformen fikk tekniske problemer. Se bildet under:

50-åringen har tidligere uttalt at sosiale medier ikke er for henne, men nå har hun tydeligvis snudd. Et døgn inn i Instagram-verdenen har hun nesten tidoblet millionen.

I år markerer 25 år siden «Friends» først dukket opp på TV-skjermen. Det ser imidlertid ikke ut til å bli kinofilm av den kjære gjengen med det første. Ifølge The Guardian avviste Aniston nemlig en potensiell gjenforening på lerretet.

– Produsentene våre vil ikke ha det, de vil ikke la oss gjøre det. Det hadde vært gøy, men uansett. Kanskje det er bedre sånn, men det får vi aldri vite, skal hun ha sagt.

