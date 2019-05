DRAR VIDERE ALENE: Etter syv sesonger med Joar «Levemann» Førde drar Leif Einar «Lothepus» videre alene – og utvikler ekspedisjons-TV sammen med TV 2. Foto: Terje Bringedal

Forlater Joar: Nå vil «Lothepus» på ekspedisjon

Kjempesuksessen«Fjorden Cowboys» er avsluttet, men du blir neppe kvitt den grovkjeftede skytebasen fra Hardanger med det første. Nå vil Leif Einar «Lothepus» ta med seg TV 2s seere på ekspedisjon.

Han har lagt bak seg en tøff høst hvor det ble oppdaget strupekreft, som umiddelbart ble tatt under behandling. Nå er beskjeden fra legene at behandlingen ser vellykket ut, og at de ikke ser noe til kreften.

– Men jeg går til ganske hyppige kontroller, skal inn igjen nå i mai, sier 49-åringen til VG.

FARMEN-TRIUMF: Lothepus slo gjennom i Norge med et brak under Farmen kjendis i 2016 – her sammen med Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom. Foto: TV2

Ekspedisjon med «Lothepus»

Han sier at han ikke har tenkt å legge TV-virksomheten på hyllen, selv om TV 2s kjempesuksess «Fjorden Cowboys» ble avsluttet nå i april etter fem år og hele syv sesonger – alt skapt av den Odda-baserte regissøren Hildegunn Wærness.

– Naaai, det er snakk om å gjøre noen ekspedisjoner, sier «Lothepus».

Han antyder at han har lyst til å se noen steder i USA, blant annet.

– Men det kan bli hele kloden rundt. Kunne også tenkt meg å ta en tur rundt Nordpolen, sier han.

Det er TV-produksjonsselskapet The Oslo Company som utvikler prosjektet, forklarer han. Lothe sier at prosjektet ikke inkluderer den andre cowboyen – Joar «Levemann» Førde.

– Nei, han skal ikke være med på dette.

Han ser ikke bort fra at kona Randi kommer til å være med på noen av turene.

Joar «Levemann» Førde ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Senkveld-produsenten

Det viser seg at mannen som i sin tid startet produksjonsselskapet Monster, Trond H. Kvernstrøm, nå er i gang med et nytt selskap – The Oslo Company. Disse lager reklame og TV-programmer, og produserer blant annet «Senkveld med Helene og Stian» for TV2.

– Jeg kan bekrefte at vi er i gang med å utvikle et program med Lothepus, sier Kvernstrøm til VG, men henviser til TV 2 for nærmere informasjon.

Pressetalsmann Jan-Petter Dahl i TV 2 vil ikke bekrefte noen av programplanene:

– Vi arbeider hele tiden med å utvikle nye programmer for TV 2. Og TV 2 er veldig glad i Lothepus, og Fjorden Cowboys har vært en suksess for oss i mange år, sier Dahl til VG.

Publisert: 04.05.19 kl. 13:04