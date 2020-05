SNIPP, SNAPP, SNUTE: Desta Marie Beeder (til venstre) og Siri Kristiansen (til høyre) er ute av «Kompani Lauritzen». Marte Bratberg blir imidlertid å se i finaleprogrammet. Foto: Matti Bernitz

Trakk seg fra øvelse i «Kompani Lauritzen» – ante ikke at de måtte reise hjem

To nye deltagere måtte lørdag forlate TV 2-programmet.

«Kompani Lauritzen» nærmer seg slutten, og allerede neste lørdag er det klart for den store finalen der en vinner skal kåres. Den finalen går uten TV-profilene Siri Kristiansen (41) og Desta Marie Beeder (31).

Lørdag skulle nemlig «Kompaniet» ut på en nærmest endeløs vandring med mange kilo på ryggen. De visste ikke hvor mange timer de skulle gå og hadde hele tiden valget om å dra tilbake til kasernen. Til slutt viste det seg at turen skulle vare imellom fire og fem timer.

Dette etter at hver og én hadde overnattet alene i skogen med kun en rå sild som næring.

– Jeg skulle gjerne sagt at den overnattingen var helt forferdelig, men jeg må innrømme at jeg var én av dem som koste meg den natten. For det første var det helt fantastisk å få kunne bygge en gapahuk av granbar. Det å få sove alene i skogen var helt nydelig, forteller Siri Kristiansen til VG.

Både Kristiansen og Beeder valgte imidlertid å dra tilbake til kasernen heller enn å tråkke til i marsjen sammen med de andre. Lite visste de om at det betydde at «Kompani Lauritzen»-eventyret var over.

– Vi trakk oss jo ikke. Vi måtte bare på en meningsløs måte gå, gå, gå, mens vi fikk beskjed om at det bare var å dra tilbake, legge seg på sengen og drikke kaffe om vi heller ville det. Vi hadde to valg, og det var oppgaven, sier Kristiansen til VG.

– Så dere visste ikke da at dere var ferdige i programmet?

– Nei. Jeg regnet med at det kom til å få store konsekvenser og tenkte at jeg sannsynligvis måtte i dimmekamp. Men at det valget betydde at jeg måtte hjem – det visste jeg ikke. Hadde vi måttet velge mellom å være med å gå eller trekke seg, da ville jeg nok vært blitt med å gå.

41-åringen fryktet at finalen innebar at deltagerne måtte opp i fly. Og med flyskrekk synes hun derfor det var greit å ryke ut når det skjedde.

– Jeg var den eneste som tok toget til Åndalsnes mens alle andre tok fly. Jeg flyr ikke om jeg ikke må. Jeg tror uansett at hverken jeg, «Kompaniet», TV 2, Dag Otto eller noen andre trodde at jeg skulle komme så langt. Alle trodde jeg kom til å ryke lenge før denne finalen, sier hun.

Det gjenstår å se hva den store finalen neste lørdag innebærer. Det som i hvert fall er sikkert er at det er Henrik Thodesen, Lise Karlsnes, Øyvind «Vinni» Sauvik og Marte Bratberg som skal kjempe om å ta seg helt til topps i programmet.

Til VG bekrefter Desta Marie Beeder at heller ikke hun var hundre prosent sikker på at hun måtte hjem da hun ikke orket å være med på marsjen ingen ante hvor lenge skulle vare.

– Det var ikke helt krystallklart for meg hva som egentlig ville skje. Jeg var ikke hundre prosent sikker på at jeg måtte reise og visste ikke hvordan de andres kveld i skogen hadde vært eller om noen hadde reist tilbake til kasernen. Men jeg skjønte det når de andre kom tilbake og ikke hadde kastet inn håndkleet, erkjenner 31-åringen.

ANTE LITE: Siri Kristiansen er ute av «Kompani Lauritzen», men skjønte ikke at det ble utfallet da hun ikke ville være med på den lange turen deltagerne skulle igjennom etter en natt i skogen. Foto: Matti Bernitz

For Siri Kristiansens sin del var det godt endelig å kunne få se mannen Espen (50), samt barna Jesper (10) og Signe (8) – etter å ha vært borte fra dem i drøyt tre uker.

– Savnet var verst i starten, for da var det tøft bare å avfinne seg med å være i «Kompani Lauritzen». Bare det å gå inn i et annet liv var slitsomt. Jeg ville ikke ringe hjem heller, for jeg visste at jeg ikke ville klare å snakke med barna uten å begynne å gråte. Men under spesialiseringsfasen vår var så gøy at det plutselig ikke falt seg inn å være noe annet sted. Men mot slutten savnet jeg igjen ungene, mannen, hunden og livet hjemme.

– Da jeg skjønte at jeg skulle hjem fikk jeg veldig hastverk. Jeg fikk spørsmål om jeg ville overnatte i Åndalsnes og ta første flyet hjem, men nei, jeg skulle ta første tog. Det var helt uaktuelt å bli der en dag til.

– Så hvordan var hjemkomsten?

– Jeg kom hjem etter at barna hadde lagt seg og var redd for at de sov. Men det gjorde de ikke. De flakset som to høner da de så meg. Jeg har aldri vært borte fra dem så lenge før, så det gjensynet der må jeg si at var helt fantastisk, forteller Kristiansen, som var hjemme i kun én eller to dager før hun igjen satte seg på toget mot Åndalsnes siden alle deltagerne skulle være tilbake igjen til innspillingen av finaleprogrammet.

DRAR HJEM: Desta Marie Beeder ønsker ikke å delta i lørdagens marsj, drar hjem til kasernen – og må dermed forlate programmet. Marte Bratberg biter tennene sammen og fullfører. Foto: Matti Bernitz

