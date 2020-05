SAMMEN: Etter sju år sammen venter nå paret sitt første barn. Foto: Frode Hansen, VG

P3-profilene venter barn

NRK P3-profilene Ronny Brede Aase og Tuva Fellman venter sitt første barn.

Dette kommer frem i podkasten deres «I karantene». Etter rundt 25 minutter av mandagens episode kommer nyheten fra Aase.

– Vi skal jo, eller du skal jo på ultralyd neste mandag, sier Aase, før han legger til at han «bare sier det, er ikke det gøy?».

– Sa du det nå?, spør Fellman, før hun ler.

Han påpeker videre at slik situasjonen er nå, får ikke forloveden være med på ultralyd-timen på grunn av coronaviruset.

– Vi skal få barn, sier etterhvert Fellman etter Aase har overtalt henne til si det.

Også på Instagram bekrefter Ronny Brede Aase nyheten:

– Jeg var ikke forberedt på at du skulle ta det nå. Vi skal få barn i oktober, legger hun til.

Videre forteller hun om en situasjon fra en utesending på Salt hvor hun begynte å gråte mot slutten av sendingen.

– Da fikk jeg fikk jeg flere henvendelser, blant annet fra en dame som spurte «går det bra? Det hørtes ikke ut som du hadde det noe bra når du gråter på slutten der». Det er bare fordi det er litt mye kok på en gang her, sier Fellman.

Brede Aase sier også at han kunne latet som han ikke visste om reglene som tilsier at han ikke kan møte opp på ultralyd-timen, men at han selvfølgelig ikke vil gjøre det, både fordi han har avslørt seg på podkasten og at han ikke er en god nok skuespiller.

les også Flytter inn i nytt hus med forloveden

– Jeg kommer bare til å ikke møte opp. Men det er jo helt forferdelig å ikke skulle få være med på det.

De to har lang fartstid fra NRK P3. Tuva Fellman har blant annet blitt kjent som programleder for «Juntafil». Ronny Brede Aase har på sin side vært programleder i P3 Morgen gjennom flere år, før han, Silje Nordnes og Markus Nerby ga seg mot slutten av 2019.

Paret gjorde det også kjent at de er forlovet i juli 2019.

«Ronny har spurt om vi skal gifte oss. Jeg svarte ja!», skrev Fellman på Instagram den gang.

Publisert: 11.05.20 kl. 17:33 Oppdatert: 11.05.20 kl. 17:55

