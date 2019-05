I KØBENHAVN: Durek Verrett og prinsesse Märtha på vei til deres første workshop. Foto: GØRAN BOHLIN / VG

Durek Verrett: – En lege forstår ikke min verden

KØBENHAVN/OSLO (VG) Under workshopen i København demonstrerte Durek Verrett hva sjamanisme er. – Det var som å være øyenvitne til en fødsel, sier VGs kommentator.

Oppdatert nå nettopp







Prinsesse Märtha Louise og kjæresten Durek Verrett startet i dag sin workshop- og foredragsturné «The Princess and the Shaman» i København.

Paret var ikke tilgjengelig for en kommentar hverken på vei inn eller ut av workshop-lokalet, men hilste på pressen. 45 personer hadde kjøpt billetter til dagens arrangement til en prislapp på 950 danske kroner per billett. En av deltagerne hadde med seg barnet sitt til workshopen.

Slottet: Følger med på markedsføringen

Ifølge VGs journalist, som var en av cirka 15 journalister til stede, var det god stemning i lokalet. Verrett fleipet mye, til latter fra de fremmøtte, men han fortalte også med alvor at folk og pressen ikke prøver å forstå hva sjamanisme er.

– Hver gang de får en lege til å uttale seg, som har noe å si, begynner jeg å le. For en lege forstår ikke min verden, sa han.

Demonstrerte sjamanisme

Under workshopen demonstrerte Verrett hva sjamanisme er, ved hjelp en kvinnelig deltaker. Underveis i det han kaller en renselse fikk han kvinnen til å gjengi setninger, hvorpå hun reagerte ved å puste tungt, hoste, le og gråte om hverandre.

– Det er en sjamanistisk opplevelse hun har, sa Verrett til deltagerne, og presiserte at seansen gjennomføres uten medisiner og ayahuasca – en type te som brukes for å gå inn i transe.

Verrett la til at han viser deltagerne sjamanisme fordi han er lei av at folk tror «han er falsk».

Fikk du med deg? Gjester hemmelig bryllup

– Som å være øyenvitne til en fødsel

VGs kommentator Tone Sofie Aglen som var til stede under workshopen omtaler sekvensen som en slags renselse.

– Hun hadde åpenbart sterke følelsesmessige reaksjoner. Hun var i hvert fall en veldig god skuespiller, om det ikke skjedde noe der, sier Aglen til VGTV.

Paret i København: Avlyste pressekonferanse

Aglen beskriver slutten av sekvensen som «svett og underlig».

– Folk ulte som en ulv, og folk hoppet og ned. Det var som å være øyenvitne til en fødsel, sier hun.

– Mine hender fikk krampe

– Det skjedde en rekke mange ting. Det er vanskelig å huske rekkefølgen av alt, sier danske Josefa Elinora Pedersen til VG etter workshopen.

Hun fikk en én-til-én-økt med Verrett.

– Det første som begynte å skje var at mine hender fikk krampe. Så kjente jeg varme, kulde suse gjennom kroppen. Jeg begynte å gråte ustyrlig, kjente glede, så en forløsning som gjorde at jeg begynte å gråte, sier Pedersen.

– Han sendte inn i meg en energi. Hvis jeg er åpen for å motta det, så tar jeg imot det. Det var mange følelser. Følelsen av healing.

– Mot slutten begynte du å gråte, hvorfor det?

– «La henne føle fred slik hun ikke har kjent siden hun var et barn.» Da kom det bare av seg selv. Nå føler jeg meg sårbar. Det var en stor opplevelse, også fordi det var foran så mange mennesker, sier hun.

Dette sa Pedersen til VG før workshoppen:

Nervøs taler

Det var Verrett som tok seg av det meste av pratingen under arrangementet. Märtha Louise fortalte om sitt liv som prinsesse, hvordan hun ikke hører til i noen båser, og at man må slippe seg løs og være seg selv.

Forbrukertilsynet: Vil følge med på foredragsturné

Prinsessen fortalte også at hun mesteparten av livet har vært redd for mennesker, og at hun har blitt nervøs av å holde taler andre har skrevet for henne i forbindelse med offisielle oppdrag.

– Ikke verdt tiden min

Også Verrett snakket om hvordan mennesker setter hverandre i båser og dømmer. Han fortalte at folk spør ham «hva er egentlig sjamanisme», og at blant annet pressen ikke er interessert i svaret fordi de allerede har gjort seg opp en mening.

– Det er ikke engang verdt tiden min, sa han.

Verrett ble nylig, i et intervju med TV2s God Morgen Norge, utfordret på at det er hevdet at han har sagt at han kan kurere kreft. Det avviste han kontant.

– Absolutt ikke.

– Det har jeg aldri sagt at jeg kan. Jeg tror mye av det kommer fra andre som har skrevet ting om meg som ikke er sant, og så har folk har hentet litt her og litt der fra andre, men de har aldri fått det fra meg, sa han.

Den selvutnevnte sjamanen har også hevdet at han ble diagnostisert med en uhelbredelig nyresykdom som førte til at han døde, og at han ble gjenfødt.

Avlyste pressekonferanse

Paret skulle egentlig holde en pressekonferanse etter dagens workshop, men i en uttalelse lørdag opplyste prinsessen at den er avlyst.

Prinsesse Märthas manager opplyser til VG at paret ikke vil stille til intervjuer i dag, men at de foreløpig ikke har tatt stilling til om de vil gi intervjuer i forbindelse med de kommende foredragene.

Prinsesse Märtha Louise: Vil ikke si fra seg prinsessetittelen

Mandag, tirsdag og onsdag skal de holde foredrag og arrangere workshops forskjellige steder i Norge.

Märtha Louise selger sine bøker under dagens arrangement.

Dagen før turnéstart var paret gjester i det hemmelige bryllupet til den danske greven av Egeskov, Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, og prinsesse Alexandra av Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Følg live-sendingen fra turnéstarten her:

Publisert: 19.05.19 kl. 18:40 Oppdatert: 19.05.19 kl. 18:53