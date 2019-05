KAMERAFEIL: Noe gikk galt med kameraføringen under juryprøven da KEiiNO opptrådte i Eurovision Song Contest. Foto: JACK GUEZ / AFP

NRK får avslag på klage i Eurovision

NRK klaget til arrangøren av Eurovision Song Contest på grunn av feil med kameraføringen. Klagen ble avvist.

Noe gikk galt da KEiiNO spilte under juryprøven i Eurovision Song Contest i Tel Aviv. Ifølge NRK var det feil ved TV-bildene, noe som førte til at rikskringkasteren ba om å få gjøre opptreden på nytt.

Dette ble avvist av arrangøren, og NRK valgte å sende inn en formell klage, for å kreve at KEiiNO skulle få opptre på nytt. Denne klagen ble avvist av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

– Vi er selvsagt svært skuffet over avgjørelsen, og håper at det ikke vil påvirke juryen i negativ forstand, sier NRKs delegasjonsleder stig Karlsen.

Under juryprøvene skal fagjuryer fra hele Europa vurdere de forskjellige artistene og deres opptredener. Deres vurderinger teller 50 prosent under kåringen. Den andre halvdelen blir avgjort av telefonstemmer fra publikum.

Gikk i svart

Ifølge NRK ble skjermen svart ved to tilfeller på kort tid mens KEiiNO fremførte sangen «Spirit In The Sky». Da bildet kom tilbake igjen var kameraoperatøren i bildet.

– Norge har lagt inn klage etter feil med TV-bildene under Norges juryprøve. Vi fikk umiddelbar beskjed av arrangør om at feilen ikke ville få noe konsekvens for den videre avviklingen av juryprøven. Derfor har NRK valgt å levere en formell klage, skriver NRKs pressekontakt Andreas Blauw-Hvaal til VG.

– Dette var en alvorlig teknisk feil i produksjonen. Vi mener Norge fortjener en ny sjanse i og med at dette er en tellende juryprøve, sier Ingstad til NRK.

Men klagen ble altså avvist, og KEiiNO får ikke mulighet til å fremføre sangen for fagjuryene på nytt.

Det er usikkert om de tekniske problemene får konsekvenser for KEiiNO. Juryen skal vurdere de musikalske kvalitetene.

– Det var en stor kameramiss i Norges opptreden. Det ble helt svart, og man så den ene kameramannen i bildet. Det er ikke sikkert det vil ha noe å si for juryens bedømming, siden det er sangen de skal bedømme. Men dette er synd for Norge, sier Aftonbladets Eurovision-ekspert Tobbe Ek til TV 2.

