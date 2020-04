GRAVID: Katarina Flatland og ektemannen Harald Meling Dobloug ser frem til å bli foreldre til høsten. Dette bildet er hentet fra Flatlands Instagram. Foto: Privat

Katarina Flatland og mannen venter sitt første barn sammen: – Helt uvirkelig

Den kjente TV-profilen (30) gleder seg til å bli mamma til høsten.

Oppdatert nå nettopp

– I dag har vi med oss en liten gjest fra start, og denne gjesten er på størrelse, denne uka, med en sitron, sier TV-profil Katarina Flatland onsdag i podkasten «Åpen journal», som hun har sammen med ektemannen Harald Meling Dobloug.

Dermed avslører «Idol»-programlederen at paret venter sitt aller første barn sammen.

Husker du denne? Her kan du høre se og høre hva Katarina Flatland tenker om nakenforsiden fra 2011:

Til VG legger ikke TV-profilen skjul på at ekteparet gleder seg fryktelig til å bli foreldre.

– Dette føles sånn det sikkert gjør for mange. Helt uvirkelig, men samtidig veldig koselig. Vi har på en måte livet 2.0 i vente. Vi er superhappy, rett og slett overlykkelige, forteller hun.

Det var Se og Hør som først omtalte nyheten.

LYKKELIG PAR: Katarina Flatland og ektemannen Harald ble kjærester i 2011. I 2018 giftet de seg. Nå er første barn på vei. Foto: Per Morten Abrahamsen

30-åringen, som føler seg i bra form, synes det er fint at «katta» nå endelig er ute av sekken.

– Det eneste positive med å bli gravid i denne tiden er at man ikke går glipp av sosiale sammenkomster. Jeg hadde bare fortalt det til familie og et par venner før i dag, og da var det ekstra deilig å få det ut. Livet kommer til å endre seg drastisk, men det er vi klare for, sier programlederen, som avslører at paret vet kjønnet på babyen.

– Men det har vi lyst til å holde hemmelig litt til.

Flatland røper at også pappa Hallvard gleder seg til å bli bestefar igjen.

– Han er jo allerede bestefar til én, men ja, Hallvard har relativt overtenning akkurat nå. Han er én som jeg i hvert fall vet at gleder seg, sier den gravide TV-profilen til VG.

les også Katarina Flatland i corona-karantene: Solveig Kloppen inn som «Idol»-vikar

Dobloug og Flatland ble kjærester i 2011, og giftet seg i et fasjonabelt bryllup på Fyn i Danmark for drøye to år siden.

Flatland er for tiden aktuell som «Idol»-programleder.

Publisert: 01.04.20 kl. 10:27 Oppdatert: 01.04.20 kl. 11:52

Les også

Fra andre aviser