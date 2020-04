TIKTOK-AKTIV: Doja Cat er bare en av mange artister som drar nytte av TikTok som viral plattform for låtene sine. Denne uken ligger hun på femteplass på Billboards singleliste med «Say So». Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TikTok - den nye hitmaskinen

Verdens ledende hitliste, Billboard, oversvømmes av TikTok-relaterte låter.

Sist uke var alle de fem øverste singlene på Billboard Hot 100 tilknyttet TikTok på et eller annet vis. Det viser at iallfall amerikanske artister virkelig har fått øynene opp for den ledende sosiale plattformen til Generasjon Z for tiden.

TikTok er en app utviklet av Bytedance som gjør det mulig å laste opp og publisere små videosnutter. Det er en videreutvikling av Musical.ly som Bytedance kjøpte opp i 2017 og fusjonerte inn i TikTok året etter.

En av de mest populære aktivitetene på TikTok er danseutfordringer, og da gjelder det å ha en bra låt som man kan lage en dans til. Dette har en artist som Drake forstått for lenge siden. Til sin nye single hyret han inn Atlanta-danseren Toosie som la ut «Toosie Slide» først på Instagram, så på TikTok, i samarbeid med Drake.

Det tok ikke lang tid før utfordringen trendet på TikTok, og «Toosie Slide» fikk effektiv hjelp til å gå rett til topps på Billboard i forrige uke.

Samtidig er det ingen tvil om at disse danseutfordringene har skutt fart etter at coronaviruset stengte folk innendørs, mener Billboards hiphop-redaktør, Carl Lamarre.

– Hvorfor ikke lage en utfordring når alle sammen bare er inne i sin egen stue og passer sine egne saker? Vi trenger noe å gjøre. Vi trenger å være aktive, sier Lamarre til National Public Radio.

Dua Lipas «Don’t Start Now», «The Box» med Roddie Ricch og The Weeknds «Blinding Lights» er ytterligere tre låtsuksesser på Topp 5 som har utspring i TikTok.

Det kan man også i høyeste grad si om «Say So» med Doja Cat som denne uka jumper opp på femteplass. Som en hyllest - eller takk - har hun innlemmet både dansen og hun som lagde danseutfordringen til låten hennes, TikTokeren Haley Sharpe, i den offisielle musikkvideoen til «Say So».

Men det er ikke bare den yngre generasjonen som drar nytte av TikTok. Sean Paul (47) oppdaget plutselig at det ble laget en danseutfordring til hans 17 år gamle dancehall-hit «Get Busy», noe som forundret opphavsmannen stort.

– Jeg må sannsynligvis begynne å gjøre dansen på scenen nå. I min alder kommer jeg ikke til å hoppe på alle sosiale media som er populære. Jeg nølte med Twitter, deretter med Instagram som jeg nå er avhengig av. Men TikTok... Det er morsomt, jeg trodde bare ikke at en av mine låter sklle ta av der, sa Sean Paul nylig til MTV News.

Publisert: 23.04.20 kl. 19:45

