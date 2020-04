IKKE BARE BLID: Wanda Mashadi reagerte kraftig da deltagerne i «Kompani Lauritzen» fikk beskjed om å bytte rom. Hun innrømmer at hun lot sinnet gå ut over produksjonen. Foto: Matti Bernitz, TV 2

Wanda Mashadi truet med å trekke seg fra «Kompani Lauritzen»

Den kjente TV-profilen (28) tok på ett tidspunkt et knallhardt oppgjør med produksjonen. – Jeg var forbannet, innrømmer hun.

Den aller første sesongen av «Kompani Lauritzen» har vært en braksuksess for TV 2 med et snitt på nesten 1,2 millioner seere på de fire første episodene.

I programmet blir en rekke kjendiser innlosjert på Setnesmoen militærforlegning i Åndalsnes, der de blir gjenfødt i tidligere proffsyklist og fallskjermjeger Dag Otto Lauritzens (63) og kompanjong Kristian Ødegårds (45) militære misjonering.

Blant deltagerne er tvillingsøstrene Vita og Wanda Mashadi, best kjent fra NRK-serien «Vita og Wanda». Vita måtte forholdsvis tidlig forlate konkurransen, noe som førte til en tårevåt avskjed mellom de to søstrene.

Til VG forteller gjenværende Wanda Mashadi at exiten påvirket henne kraftig under innspillingen.

– Jeg hadde det helt grusomt i et par dager. Saken var at jeg jo var den eneste som gikk inn i programmet sammen med én hjemmefra. Med en gang Vita dro, hang jeg på en måte én uke etter alle andre – på den måten at de hadde blitt vant til ikke å tenke på dem hjemme, mens jeg måtte begynne den prosessen da Vita dro, sier hun.

SA FARVEL: Vita Mashadi måtte tidlig forlate «Kompani Lauritzen»-innspillingen. Det ble en tårevåt seanse, også for tvillingsøsteren Wanda. Foto: Matti Bernitz, TV 2

Hun forklarer:

– Jeg hadde en trygghet ved at «halve» meg var sammen med meg der inne. Da hun dro ble jeg på et vis helt alene. Jeg snakket ikke med noen og ble ganske stille av meg. Etter hvert fikk jeg spørsmål om Vita var grunnen til at jeg hadde falt litt ifra, og da skjønte jeg at det begynte å bli tydelig for de andre også. Jeg visste at Vita hadde villet at vi skulle ha det gøy, så da tenkte jeg at jeg skulle ha det gøy for oss begge to.

På TV har latteren sittet løst hos søstrene, tross enorme påkjenninger fysisk og psykisk. Men til VG innrømmer TV-profilen at hun på ett tidspunkt kokte fullstendig over.

– Én gang klikket det helt for meg. Det skjedde da vi ble bedt om å bytte rom fordi produksjonen ville endre sammensetningen av folk. Det var bare en liten greie, men sengen du sover i blir liksom din seng, forklarer hun.

LEDER SHOWET: Kristian Ødegårds og Dag Otto Lauritzens «Kompani Lauritzen» har blitt en megasuksess for TV 2. Foto: Matti Bernitz, TV 2

En hissig Wanda bestemte seg derfor for å ta et oppgjør med produksjonen.

– Jeg sa at jeg kom til å trekke meg om de fortsatte i det sporet, at jeg ikke fant meg i det, sier hun og fortsetter:

– Vinni (Sauvik (44), journ.anm.) mente det var gøy at jeg reagerte på den eneste tingen ingen andre brydde seg om. Jeg kunne stå ute og smile av alt det fysiske de andre var så dritt lei av, mens dette var det som skulle til for at jeg bikket over.

Ifølge 28-åringen var rombyttet egentlig godt ment av produksjonen, som bare fryktet at de som bodde på rom sammen skulle danne små gjenger.

– Jeg er bygd opp sånn at jeg liker å ha skapet mitt og sengen min. I tillegg var jeg dritsliten. Jeg skjønte rett og slett ikke poenget, og jeg var forbannet for at de røret med ting som var så totalt unødvendig. Jeg ga beskjed om at jeg ikke orket mer av den «dritten der», forteller Wanda Mashadi, som ellers har svært gode minner fra innspillingen.

VG har vært i kontakt med TV 2, som ikke ønsker å kommentere saken.

Førstkommende lørdag må enda en deltager forlate det beinharde regimet i «Kompani Lauritzen».

Publisert: 02.04.20 kl. 20:10

