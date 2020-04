TV-KJENDIS: Kylie Jenner, her på Oscar-nachspiel i L.A. på nyåret, er blant verdens største influensere. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TMZ: Kylie Jenner kjøpte hus til 390 millioner kroner

Realitystjernen (22) skal ha kjøpt luksusboligen i Los Angeles for nærmere 100 millioner kroner under takst.

For mindre enn 10 minutter siden

Kylie, styrtrik på egen business og gjennom TV-serien «Keeping up with the Kardashians», skal ifølge nettstedet TMZ ha kjøpt seg en svært så fasjonabel «hule» i glamorøse Holmby Hills – sentralt i Los Angeles.

TMZ omtaler området som et av byens mest populære. Boligen, som er på én flate, skal være på 1426 kvadratmeter. Blant fasilitetene er et såkalt superkjøkken, hjemmekino, flere barer, spillerom, treningssenter og sportsbaner.

Huset, som nærmest er innredet som et fritidssenter, inneholder i tillegg to gjesteleiligheter. På eiendommen er det også et eget hus til sikkerhetsteam. Ikke mange månedene har gått siden Kylie fikk uønsket besøk på døra.

Ifølge Daily Mail har det nye huset syv soverom og 14 bad.

Opprinnelig lå stedet ut til salgs for 45 millioner dollar, men Kylie – den yngste av Kardashian/Jenner-søstrene – fikk kjøpe for 36,5 millioner – altså 390 millioner kroner.

Kylie solgte i fjor høst 51 prosent av aksjene i kosmetikkselskapet sitt Kylie Cosmetics for den svimlende summen av 600 millioner dollar, altså 5,4 milliarder kroner.

Ifølge Forbes, som nylig utropte 22-åringen til verdens yngste dollarmilliardær for andre året på rad, er realitystjernen god for over ti milliarder kroner.

TV-profilen er i ferd med å bygge seg opp som eiendomsdronning. Dette er nemlig Kylies sjette eiendom. Så sent som i oktober 2018 kjøpte hun og rapper Travis Scott (27), som hun siden har brutt med, hus i Beverly Hills til 112 millioner kroner.

Kylie og datterren, som hun har med Scott, får med andre ord god plass å boltre seg på i sitt nye krypinn. 22-åringen har ikke selv kommentert sin nye investering.

Publisert: 25.04.20 kl. 11:03

