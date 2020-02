SKVÆRER OPP: Mads Hansen, Isabel Raad og Rasmus Wold i podkasten «Topp 3 med Mads og Rasmus». Foto: Martin Sleipnes, VG

Mads Hansen til Isabel Raad: – Du har blitt et godt forbilde

De tidligere innbitte fiendene i den såkalte «bloggkrigen» samles i en podkast der Mads Hansen ender med å be Isabel Raad om unnskyldning, men bare for ett innlegg.

Det er i en fersk episode av VG-podkasten «Topp 3 med Mads og Rasmus» Isabel Raad stiller som gjest hos Rasmus Wold og Mads Hansen.

Fra 2016 hadde Hansen og Raad en svært offentlig bloggkrangel. Hansen kritiserte Raad for hva hun la ut på sin blogg, og hun kalte ham «Norges største mobber». De inngikk etter hvert våpenhvile, men denne angret Hansen på senere.

Hansen er VGTV-profil med «Spårtsklubben» og tidligere fotballspiller. I 2018 toppen han hitlitene med den parodiske låten «Sommerkroppen». Raad deltok i «Paradise Hotel» i 2015 og har etter det blitt en av Norges mest leste bloggere. Hun har tidligere skrevet om at hun har gjennomgått en rekke plastikkoperasjoner - på blant annet puppene, rumpa og nesen.

– Alt startet vel i 2016. Da var jeg en av de verste i bransjen til å promotere plastisk kirurgi. Og det står jeg for i dag – at sånn jeg holdt på på den tiden, det var så uetisk og så egoistisk. Jeg kunne aldri gjort det i dag. Men så er det forskjell på når det er saklig (...) og når det rett og slett blir ufint, sier hun om hvordan «krigen» startet.

– Mads syntes det var veldig morsomt å harselere med mine kroppsdeler, men det var visst OK, for det var implantater og ikke kroppen min, legger hun til.

Wold spør Hansen om han føler det var riktig å kritisere kroppsdelene til en mye yngre jente.

– Bare for å ta det først: Isabel er en voksen dame og var det også da. Alder synes jeg ikke skal ha noe å si. Så må jeg heller se på hva jeg gjorde. Jeg er enig med Isabel om at det hun nevner der var i grenseland, og sannsynligvis over også. La oss si jeg la ut totalt 20 poster om Isabel - Jeg synes én , kanskje to, var over grensa, sier Mads.

Innlegget han angrer på er et der han sammenlignet Raads rumpe med bakkeprofilen til Holmenkollen og gelé.

– Jeg synes det er greit å tulle med ting man kan noe for, som en tatovering eller en hårfrisyre. Jeg synes ikke det er greit å tulle med ting man ikke kan noe for. Jeg syntes da at rumpeimplantater var greit å tulle med. Men jeg er enig med Isabel at det nok var over grensen, sier han i podkasten.

Godt forbilde

Hansen forteller at han stadig får meldinger fra folk som ønsker at han skal kommentere Raad igjen, noe han hevder han ikke har gjort på et års tid.

– Da svarer jeg at jeg ikke synes det er noe å ta henne på. Jeg synes hun har blitt et godt forbilde. Hun er blitt moden og har tatt avstand fra det hun har gjort. Jeg kan fortsatt si at det hun gjorde da ikke var innenfor, men nå synes jeg hun er blitt et godt forbilde, fastslår han.

VENNER: Isabel Raad planter et kyss på Mads Hansens kinn etter innspilling av podkast. Foto: Martin Sleipnes, VG

Da Wold spør Raad om det er noen hun vil spørre Hansen om, svarer hun:

– Ja, det er noe jeg har lurt på. Har du lyst til å si unnskyld?

– Ja, jeg vil si unnskyld for den posten jeg la ut som var over grensa, men de andre står jeg helt inne for, understreker Mads.

De ler av at han nekter å gi noen uforbeholden unnskylding.

Raad selv understreker at hun har endret seg mye og ikke ville reagert på samme måte i dag.

– Det var veldig lett for meg på den tiden å gå i offerrollen. Jeg var veldig umoden og jeg var veldig selvsentrert, for å være helt ærlig. Jeg så ikke poengene til hverken deg eller Kristin Gjelsvik, sier hun.

