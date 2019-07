STORE PÅ TV: Dagsrevyen, her representert ved nyhetsankerne Nina Owing og Yama Wolasmal. Foto: Ole Kaland, NRK

Dagsrevyen sliter digitalt: - Ikke en stor suksess

Dagsrevyen klokken 19 har nesten 600 000 seere hver dag. Bare 20 000 av disse ser på NRKs strømmetjeneste på nett.

– Nyheter i kringkastet TV-format har hittil ikke vært en stor suksess på nett. Det er fortsatt sånn som før at de yngre ikke er dem som ser mest på kringkastede nyhetsendinger, sier Kristian Tolonen, analysesjef i NRK, til VG.

For aldersgruppen 20–29 år og 30–39 år er rundt en tredjedel av deres totale seertid på NRK via strømmetjenestene, mens for de eldste aldersgruppene er tallene for strømming langt lavere, ifølge Tolonen.

Blant de over 50 år er mindre enn 10 prosent av deres totale seertid på NRK basert på strømming. Dette stemmer godt overens med de lave strømmetallene for Dagsrevyen.

– For noen år siden var det omtrent bare 10 000 som så Dagsrevyen på nett. Nå er det mer enn doblet. Så det har vært noe endring, selv om konsumet er høyest lineært, sier Tolonen.

Seertallene for lineær-TV har generelt gått ned de siste fem årene. Det viser tall sendt til VG fra analysebyrået Kantar. I 2015 var det 372 000 personer som så lineær-TV i snitt gjennom hele døgnet. For første halvdel av 2019 var det bare 298 000 personer i snitt gjennom døgnet som så lineær-TV.

Tallene fra Kantar er basert på to forskjellige undersøkelser. Byrået har brukt aldersgruppen 20-69 år, som er mest sammenlignbar på tvers av disse undersøkelsene.

– Jeg tror vi kommer til å se en fortsatt vekst i strømming og et fortsatt fall i kringkastet TV. Men fallet går litt saktere i år enn i fjor, sier Tolonen.

Det viser også tallene fra Kantar.

Se graf:

Morten Wiberg fra mediebyrået Carat har samme oppfatning som analysesjefen i NRK.

– Trenden er nedadgående. Nå har seertallene falt sammenhengende siden 2016. Men i 2019 var fallet mindre enn i 2017 og 2018. Kanskje det begynner å stabilisere seg, men det er jo vanskelig å si. Og det er forskjell på aldersgruppene. Nedgangen er klart større i yngre grupper, spesielt hos dem under 40 år, sier Wiberg.

Men at kanalene er påvirket av skiftet er det liten tvil om. De fleste kanalene tilpasser seg ved å tilby strømmetjenester.

– NRK og TV 2 flytter jo seere over til digitale plattformer, noe som er en bevisst handling fra medienes side, sier Wiberg.

BRA PÅ GAMLEMÅTEN: Her er Julie Strømsvåg (TV 2), Christian Nilsen (NRK), Carina Olset (NRK) og Øyvind Alsaker i Paris i forbindelse med fotball-EM i 2016, som NRK og TV 2 samarbeidet om. Foto: Øivind Oksnes/TV 2

Spørsmålet blir om strømmetjenestene kan gjøre opp for tapet av seere på lineær TV.

– Det har man ikke klart å gjøre så langt. For de norske selskapene som var bare kringkastere før, som for eksempel TV2 og NRK, er det krevende, sier Kristian Tolonen.

Grunnen til dette er at det er langt flere enn bare norske strømmetjenester. For eksempel trekker Netflix og HBO mange av seerne.

– Det kan hende strømming i det store bildet har klart å ta igjen for tapet hos lineær-TV, men det er vanskelig å dokumentere en slik helhet, sier han.

Likevel påpeker både Tolonen og Wiberg at det ved store begivenheter flokkes rundt den gode gamle TV-skjermen.

– Sport som sjanger i seg selv er en av de mest kringkastede fortsatt, men det handler også om sendetidspunkt. Da NRK hadde fotball-VM sammen med TV 2 i fjor var det på kvelden, og da gikk det aller meste på lineær-TV. Mens ski-VM - spesielt de øvelsene som går på dagtid - oppnår en høyere andel strømming enn de på kvelden, forteller Tolonen.

Tall fra sendt til VG fra TV2 viser at hele 972 000 så semifinalen mellom Kroatia-England på lineær-TV under fotball VM i 2018. Det var den mest sette sendingen til TV2 det året, etterfulgt av åttendedelsfinalen mellom Colombia-England, med hele 914 000 seere.

For å oppsummere er Tolonen rimelig sikker på at kringkastet TV aldri vil dø helt ut. Han mener det er der man samler seg under store begivenheter som sport, viktige nyheter og kongelige bryllup.

– Uansett tror jeg vi kan være ganske kategoriske på at den store skjermen vil bestå. Det handler om vanene til folk. Enten man benytter seg av Apple-TV, Chromecast, smart-TV eller kringkastet TV, så vil vi fortsette å samle oss rundt den store skjermen.

Publisert: 27.07.19 kl. 22:39

