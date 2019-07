Fornærmede i A$AP Rocky-rettssaken: Hevder han ble slått med flaske

STOCKHOLMS TINGRETT (VG) I sin forklaring hevder den fornærmede 19-åringen at han ikke kjente til rapstjernen A$AP Rocky før sammenstøtet. Han hevdet også at han ble slått med en flaske.

Oppdatert i går 19:01

Medier fra hele verden – samt VG – er på plass i Stockholm tingrett for å få med seg rettssaken mot den verdenskjente rapperen Rakim Mayers (30) – bedre kjent som A$AP Rocky.

Mens den fornærmede 19-åringen krever 139.700 kroner i erstatning, nekter A$AP Rocky straffskyld. Under rettssakens første dag erkjenner han å ha slått og sparket den fornærmede 19-åringen, men sier det var selvforsvar.

De to andre tiltalte nekter også straffskyld. Den ene mannen erkjenner å ha rettet slag mot fornærmede, men er ikke sikker på at han traff. Den tredje erkjenner å ha sparket 19-åringen. Begge hevder å ha handlet i selvforsvar.

VOLDSTILTALT: Rettssaken mot A$AP Rocky og to andre i hans følge er berammet til tirsdag, torsdag og fredag denne uken. Foto: Illustration: Anna Havard / TT

– Slått med flaske

Den unge afghanske mannen, som er fornærmede i saken, sitter i rettssalen sammen mellom sin advokat Magnus Strömberg og aktor Daniel Sunesson.

I sin forklaring hevdet 19-åringen at han ikke kjente til rapstjernen før hendelsen. Aktor gjorde også et poeng ut av å spørre fornærmede om han var ruset. Det nektet 19-åringen for.

Ifølge 19-åringen ble han slått med en flaske under slagsmålet.

– Jeg ville bare ha mine øretelefoner tilbake. Plutselig kommer en av karene bak meg og slår meg i hodet med en flaske, forklarte fornærmede i retten.

Han skal ikke ha sett hvem av de tiltalte som slo ham.

Ifølge fornærmede startet samtalen da han spurte følget til rapstjernen om de hadde sett hans venner.

– Da dyttet han til meg, forklarte 19-åringen.

Fornærmede spurte hvorfor han ble dyttet og da skal en av de tiltalte løftet ham opp etter nakken.

– Det var en dårlig opplevelse at noen kommer og løfter deg opp. Det gjør vondt.

Bilder fra fornærmedes skader ble også vist for retten. Ifølge aktor skal han ha brukket ribbein, i tillegg til å ha fått flere kuttskader på armene. Nesen skal ha vært skjev etter hendelsen, og fornærmede hadde pusteproblemer, kommer det frem i rapporten. Han skal også ha hatt smerter i hodet og ryggen.

Skader i hodet etter slaget med flasken, fant legen ikke.

– De tok meg ikke på alvor. Det eneste de gjorde på sykehuset var å sy, forklarte 19-åringen.

Dyttet i bakken

I innledende runde tirsdag gikk aktor Daniel Sunesson gjennom politiets etterforskningsrapport.

Det ble vist totalt fem filmer fra hendelsen i retten, filmet av vitner, blant annet videoen som ble lagt ut på rapperens Instagram-konto.

Hendelsen, som fant sted utenfor en MAX Burger på Hötorget i Stockholm, ble vist for retten fra en overvåkningsvideo.

Mener 19-åringen provoserte

A$AP Rockys forsvarer, Slobodan Jovicic, sier at hans klient har opplevd voldsomme hendelser tidligere, og derfor har med livvakt. Han påstår at den fornærmede 19-åringen forsøkte å provosere livvakten.

– Det man skal ta med seg er at livvakten utfører jobben sin. Han gjorde en vurdering og mente fornærmede og hans kompis ble for innpåslitne, sier Jovicic.

Ifølge Jovicic sa fornærmede «kom igjen, kom igjen», og «I’m gonna fuck him» i retning livvakten og A$AP Rockys gjeng.

– Rakim Mayers kastet fornærmede i bakken og tråkket på armen hans, ettersom han oppfattet at livvakten var i fare, fortsetter han.

Når det gjelder kuttskadene på 19-åringens arm mener forsvareren at de kan ha oppstått fra skarpe småstein eller en fortauskant.

– Vi har to hendelsesforløp. De ene er at fornærmede har blitt uprovosert slått ned, det andre er at han har handlet på en måte at Rakim Mayers har følt seg tvunget til å handle som han har gjort, avslutter forsvareren.

Mener Instagram-video er redigert

Fornærmede skal ha kontaktet politiet 2. juli og meldt fra om en video på A$AP Rockys Instagram. Videoen, som vises i retten, viser at fornærmede slår livvakten, men ikke at fornærmede blir løftet opp. Instagram-videoen har vært en sentral del av bevisene i etterforskningsdokumentet, og en SMS fra en av A$AP Rockys assistenter har også indikert at videoen er redigert.

Retten fikk deretter se en video fra telefonen til A$AP Rockys manager John Ehmann, som viser at livvakten dytter vekk fornærmede først. Ifølge aktor er dette den fullstendige videoen.

– Det er noen ting som er fjernet fra A$AP sin konto. Her har vi hele filmen, inklusiv delen hvor livvakten løfter fornærmede opp etter halsen, sa Sunesson.

En tredje video, filmet av vitner, vises underveis i rettssaken, der A$AP kaster 19-åringen i bakken. Fornærmede blir deretter slått og sparket av flere personer.

Under rettssaken avviste forsvareren at A$AP deltok i selve sparkingen.

TILTALTES MOR: A$AP Rockys mor, Renee Black, er preget på vei inn i Stockholms tingrett tirsdag. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Etter filmene gikk aktor gjennom SMS-ene som er sendt fra A$APs livvakt, der førstnevnte innrømmer å ha vært fysisk mot fornærmede.

Livvakten skriver videre at han er glad assistenten filmet hele hendelsen, og at de gjentatte ganger prøvde å få fornærmede til å gå fra stedet.

I en annen SMS, fra en av A$APs assistenter, kommer det frem at en i følget deres, omtalt som «Harlem», kastet en glassflaske på fornærmede.

Ifølge A$APs forsvarer ble imidlertid flasken knust mot bakken før fornærmede ble kastet i bakken. Han viser til en video tatt på stedet av et vitne, og legger til at «Harlem» ikke refererer til A$AP Rocky.

Amerikansk spesialutsending: – Presidenten sendte meg hit

Representant for amerikanske myndigheter og spesialutsending for gisselsaker, Robert C. O’Brien, er til stede i rettssalen. I pausen forteller han til VG at målet er å få de amerikanske borgerne hjem fortest mulig.

– Presidenten sendte meg hit for å støtte det amerikanske statsborgerne som er tiltalt, sier O’Brien til VG.

– Jeg ønsker ikke å kommentere selve saken. Vi er her for å støtte de amerikanske borgerne, for vi vil ha dem hjem fortest mulig. Jeg skal være her til de forhåpentligvis kommer hjem, sier han videre.

A$AP Rockys mor, Renee Black, er blant tilhørerne i salen, og er tydelig preget når retten settes etter pause. Hun ville ikke svare på VGs spørsmål, men ga en kort kommentar til Dagens Nyheter:

– Dette er et mareritt.

VG oppdaterer fra rettssaken fortløpende.

Publisert: 30.07.19 kl. 10:09 Oppdatert: 30.07.19 kl. 19:01

