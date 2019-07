A$AP Rockys mor kom gråtende til retten

STOCKHOLMS TINGRETT (VG) Rettssaken mot den amerikanske rapstjernen A$AP Rocky startet tirsdag formiddag. Alle de tre som står tiltalt i saken, nekter straffskyld.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Medier fra hele verden - samt VG - er på plass i Stockholm tingrett for å få med seg rettssaken mot den verdenskjente rapperen Rakim Meyers (30) - bedre kjent som A$AP Rocky.

A$AP Rocky nekter straffskyld, åpner forsvarer Slobodan Jovicic. Han erkjenner å ha slått og sparket fornærmede, men sier det var selvforsvar.

De to andre tiltalte nekter også straffskyld. Den ene mannen erkjenner å ha rettet slag mot fornærmede, men er ikke sikker på at han traff. Den tredje erkjenner å ha sparket 19-åringen. Begge hevder å ha handlet i selvforsvar.

les også Dette må du vite om A$AP Rocky-saken

Går gjennom skadene

I innledende runde vil aktor Daniel Sunesson gå gjennom politiets etterforskningrapport. Påtalemyndigheten vil vise totalt fem filmer fra hendelsen i retten, filmet av vitner. I tillegg skal man gå gjennom SMS-utveksling mellom de involverte.

Ifølge Sunesson ble fornærmede og kameraten opplevd som innpåslitne, noe som førte til at livvakten dyttet vekk fornærmede og løftet han opp etter nakken. Øretelefonene til fornærmede skal ha blitt ødelagt.

Fornærmede fulgte etter for å få tilbake øretelefonene, hvor på han ble slått og dyttet i bakken. Ifølge aktor var det A$AP Rocky som dyttet.

TILTALTES MOR: A$AP Rockys mor, Renee Black, er preget på vei inn i Stockholms tingrett tirsdag. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

les også Moren til fengslede A$AP Rocky: – Redd på hans vegne

Ifølge aktor meldte fornærmede fra om hendelsen dagen etter, 1. juli, og sa at han hadde blitt slått i holdet med en flaske ved Hötorget i Stockholm. Spor etter fornærmedes DNA er funnet på flasken, men ingen andre spor.

Fornærmede skal også ha kontaktet politiet 2. juli og meldt fra om en video på A$AP Rockys Instagram, som viser hendelsen.

Bilder fra fornærmedes skader vises i retten. Ifølge aktor skal han ha brukket ribbein, i tillegg til å ha fått flere kuttskader på armene. Nesen skal ha vært skjev etter hendelsen, og fornærmede hadde pusteproblemer, kommer det frem i rapporten. Han skal også ha hatt smerter i hodet og ryggen.

Underveis i gjennomgangen følger A$AP Rocky med på skjermen som viser bildene av den skadede fornærmede.

Kom sist inn i salen

Den unge afghanske mannen, som er fornærmede i saken, var først inn i rettssalen sammen med sin advokat Magnus Strömberg. Han krever 139.700 kroner i erstatning. Fornærmede sitter mellom sin forsvarer og aktor Daniel Sunesson.

Etter fornærmede kom de tre tiltalte, iført håndjern, inn i rettsalen. A$AP Rocky, som kom sist inn i salen sammen med forsvarer Slobodan Jovicic, er iført grønne klær.

Moren, Renee Black, ankom rettsalen i tårer. Hun fulgte nøye med mens etterforskningsrapporten ble gått gjennom.

Forsvarere for de to andre tiltalte er Martin Persson og Carla Pantzar.

A$AP Rocky ble pågrepet etter et slagsmål ved MAX burger i Stockholm, og han har sittet varetektsfengslet siden 5.juli. Forrige uke ble artisten tiltalt for voldshendelse sammen med ytterligere to andre menn.

Les mer om saken: Få med deg bakgrunnen for saken her!

VG oppdaterer rettssaken fortløpende.

Publisert: 30.07.19 kl. 10:09 Oppdatert: 30.07.19 kl. 10:55