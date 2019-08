I PROTEST: Jason Momoa (40) hadde med seg barna Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha (10) og Lola Iolani Momoa (12) under aksjonen. Foto: Hollyn Johnson / TT NYHETSBYRÅN

«Aquaman»-stjernen i protestaksjon på Hawaii

Jason Momoa (40) tok med seg barna for å blokkere veien mot Hawaiis største fjell.

I snart tre uker har demonstranter blokkert veien mot Mauna Kea. Onsdag dukket Jason Momoa opp på hjemstedet for å delta i aksjonen.

40-åringen er kjent fra «Game of Thrones» og som hovedrolleinnehaver i «Aquaman» som halvt menneske og halvt havmann.

Og hvem passer ved bedre som vokter over øyas høyeste fjell enn ham?

– Vi skal ingen steder, skal Momoa ha sagt til en jublende forsamling, skriver TMZ.

Det har vært opp mot 2000 demonstranter siden aksjonen startet 17. juli. Årsaken til at de blokkerer veien er for å hindre arbeidere i å bygge et 30 meter høyt teleskop. Plasseringen skyldes at toppet av fjellet skal ha et av verdens beste vær- og luftforhold for å se på himmelen, skriver NBC News.

Striden har vært oppe hos Høyesterett på Hawaii i fjor, som ga tillatelse til å bygge teleskopet.

Etter tre dager med protest foretok myndighetene 38 arrestasjoner, og guvernør David Ige uttalte at det var flere demonstranter enn ventet. Protestgruppen anser toppen av fjellet som hellig, og ønsker derfor ikke det store teleskopet velkommen.

Nå kan de se ut som om været setter en stopper for både arbeid og protester. Orkanen Erick er ventet å passere sør på øya senere denne uken. Guvernøren holdt derfor en pressekonferanse tidligere i uken hvor han ba om at aktivitetene skulle avsluttes.

Det er ukjent om andre fra «Justice League» vil dukke opp for å demonstrere.

Publisert: 03.08.19 kl. 22:55