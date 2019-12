INSTAGRAM: Ebba Rysst Heilmann la lørdag ut dette bildet av seg selv sammen med Ari Behn. VG har fått tillatelse til å gjengi bildet. Foto: Privat

Ebba Rysst Heilmann: «Jeg er alltid hos deg, elskede Ari min»

Ebba Rysst Heilmann (34), som var Ari Behns kjæreste, skriver på Instagram at hun er evig takknemlig for at hun fikk være så nær ham.

På sin åpne instagramprofil hunsanoe la hun lørdag kveld ut et langt innlegg, som VG har fått tillatelse til å gjengi:

«Du skjøreste, vakreste, sterkeste, komplekse menneske. Jeg er alltid hos deg, min elskede Ari min. Og jeg vet du er sammen med meg resten av livet og passer og heier på meg til vi ses igjen. Jeg vet du tok vare på meg til siste slutt. Jeg er evig takknemlig for at jeg fikk være så nær deg».

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Han ble 47 år gammel.

– Det er med stor sorg i hjertet at vi de aller nærmest pårørende til Ari Behn må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, het det i en uttalelse fra familien sendt til VG av Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn.

Sammen med teksten har Rysst Heilmann lagt ut et bilde av seg selv og Ari Behn.

Takker for støtten

Ari Behn brakdebuterte som forfatter i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen». Boken ble belønnet med terningkast 6 i VG, og solgte i over 100.000 eksemplarer. Han gjorde stor ståhei i det litterære miljøet etter debuten, og fikk blant annet mye oppmerksomhet da han tatoverte VGs sekser på overarmen.

Etter debuten i 1999 ble han tildelt Sarpsborg kulturpris og Østfold Energis kulturpris.

Behn har også markert seg som kunstner, og senest i høst hadde han utstilling sammen med Mikael Persbrandt.

Ari Behn giftet seg i 2002 med prinsesse Märtha Louise. Paret tok ut skilsmisse i 2016. Sammen har de tre barn.

Behn og Heilmann ble kjærester i 2017 og viste sin kjærlighet for hverandre offentlig første gang i februar 2018. Det var i forbindelse med et boktreff hvor Ari Behn intervjuet sin bokaktuelle kunstnervenn Mikael Persbrandt forlagshuset til Gyldendal i Oslo i februar 2018.

HET OMFAVNELSE: Ebba Rysst Heilmann og Ari Behn i februar 2018. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Etter at intervjuseansen med Persbrandt var over, steppet Behn ned fra scenen og kysset Heilmann ømt og inderlig foran de om lag 100 publikummerne i salen.

I sitt innlegg på Instagram lørdag skriver Ebba Rysst Heilmann videre:

«Evig takknemlig for at du lot meg passe på deg og kjenne hjertet ditt slå hver eneste natt i alle våre dager. Nå har det samme hjertet ditt fått ro, men det vil banke sterkt i kroppen min for alltid. Heldigvis visste du alt dette og hvor høyt jeg elsket deg fordi jeg fortalte det til deg hver eneste dag. Jeg skal gjøre alt jeg lovet deg å gjøre som du fikk meg til å tro at jeg kan. Jeg skal skrive så blekk og tårer spruter. Tusen takk til alle som passer på meg. Jeg er evig takknemlig for all støtte», skriver Rysst Heilmann.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

