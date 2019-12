LOGGER AV: Ed Sheeran informerte julaften at han trekker seg tilbake i tiden fremover. Foto: Petter Emil Wikøren

Ed Sheeran tar pause

Den britiske popstjernen Ed Sheeran (28) melder han trekker seg tilbake fra rampelyset for å reise og se verden.

Det skriver den populære artisten på sin egen Instagram tirsdag ettermiddag.

Sanger som «Thinking out loud», «Shape Of You», «The A Team» og «Fire» har fått folk verden over til å nynne med. Men rødtoppen vil ikke bli å se i offentligheten på en stund, ifølge ham selv.

– Hei alle. Kommer til å ta en pause igjen, starter beskjeden i et bilde som etter tre timer var likt over 850.000 mennesker.

Videre skriver Sheeran at Divide-epoken og turneen, som referer til det tredje studioalbumet han ga ut i 2017, har endret livet hans på mange måter.

– (...) men nå er det over og det er på tide å gå ut og se noe mer av verden», skriver artisten videre.

Han skriver det har vært «non stopp» siden 2017, og at han har behov for et pust i bakken for å reise, skrive og lese.

Ifølge stjernen vil han logge av alle sosiale medier til han er klar for å komme tilbake.

– Til mine familier og venner, ses når jeg ser dere – og til mine fans, takk for at dere alltid er fantastiske, jeg lover å komme tilbake med ny musikk når tiden er inne og jeg har levd litt mer så jeg faktisk har noe å skrive om, avslutter Sheeran billedmeldingen.

Tatt pause før

Det er ikke første gang artisten tar seg en pause. Mot slutten av 2015 annonserte Sheeran en lignende melding, også den gang på Instagram, der han ifølge NME blant annet skal ha skrevet:

«Jeg tar meg en pause fra telefonen, e-poster og all sosial mediene en stund. Jeg har hatt en så utrolig opplevelse de siste fem årene, men føler jeg kun ser verden gjennom en skjerm og ikke øynene mine, så jeg tar muligheten nå når jeg ikke trenger å være noe sted eller gjøre noen ting, til å reise verden rundt og se alt jeg har gått glipp av.»

Verdenssuksess

Spotify kunngjorde nylig Ed Sheeran som verdens nest-mest streamede artist globalt mellom 2010 og 2019, etter Drake.

Ed Sheerans suksess har bare vokst siden 2011 da debutalbumet «+» ble utgitt. Til sammen har artisten gitt ut 4 studioalbum, senest «No. 6 Collaborations Project» i juli.

Sangfuglen har jobbet fram store hitlåter med flere av verdens største artister – Justin Timberlake, Justin Bieber og Taylor Swift for å nevne noen.

I Norge har han hatt huset 25 låter og 14 album vært i topplisten, ifølge VG-lista.

Publisert: 24.12.19 kl. 18:13

