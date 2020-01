HELT PÅ HAVET: Skuespiller Leonardo DiCaprio var med å redde livet til en mann som hadde falt fra et cruiseskip, melder flere internasjonale medier. Foto: CHRISTIAN MONTERROSA / EPA

Leonardo DiCaprio var med å redde mann fra å drukne

«Titanic»-stjernen (45) bidro i søket etter en mann som hadde falt fra et cruiseskip i Karibia – og fant ham etter 11 timer i vannet.

Nå nettopp

Det melder flere internasjonale medier, deriblant britiske Daily Mail.

Avisen skriver at Hollywood-stjernen var på ferie på den luksuriøse ferieøya St. Barts i Karibia, og ute i en båt med venner da det kom inn radiomelding til kapteinen om at en fransk mann hadde falt fra et cruiseskip i nærheten.

Hendelsen skal ha skjedd 30. desember i fjor.

Stjernens båt skiftet derfor posisjon og bidro i søket etter mannen i flere timer.

– Leo, vennene hans og kapteinen på båten bestemte at de skulle bidra i søket, og deres innsats bidro til å redde en manns liv, sier en anonym kilde til amerikanske People.

Etter 11 timer var det DiCaprios båt som fant mannen i bølgene, veivende med hendene.

Ifølge den britiske avisen skal kapteinens på DiCaprios båt ha beskrevet funnet av franskmannen som en «en milliard sjanse».

Leonardo DiCaprio er best kjent som skuespiller, og fikk sitt store gjennombrudd i storfilmen «Titanic», fra 1997.

I filmen spiller han Jack Dawson, som ikke overlever forliset av det storslåtte skipet.

TITANIC-STJERNE: DiCaprio spilte mot Kate Winslet i storfilmen fra 1997. Hans rollefigur overlevde ikke forliset av det kjente skipet. Foto: TT NYHETSBYRÅN

I 2016 vant han Oscar for sin rolle i filmen «The Revenant», og har gjennom karrieren blitt nominert til den prestisjetunge prisen flere ganger.

De siste årene er han også blitt kjent for sin miljøaktivisme, og er også blitt utnevnt som fredsambassadør for FN.

I fjor møtte han også den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg, og uttrykte i etterkant sin støtte til henne.

– Historien vil dømme oss etter hva vi gjør i dag for å sikre at fremtidige generasjoner kan nyte den samme levelige planeten vi så åpenbart har tatt for gitt. Jeg håper at Gretas budskap er en vekkerklokke til verdensledere over alt, at tiden for passivitet er over, skrev DiCaprio på Instagram etter møtet.

Sjekk DiCaprios tordentale under FNs klimamøte i New york i 2014 her

Publisert: 09.01.20 kl. 10:15

Mer om

Flere artikler