DELER PÅ INSTAGRAM: Sophie Elise Isachsen, Morten Ramm, Tone Damli, Sigrid Bonde Tusvik, Erna Solberg (med ektemann Sindre Finnes) og Else Kåss Furuseth er bare et utvalg av norske kjendiser som deler sine tanker, takk og ønsker for 2020 på nyttårsaften. Foto: NTB SCANPIX/VG

Slik feirer kjendisene nyttårsaften

Kveldens siste dag feires av kjendisene, så vel som av folk flest. Her er hva de kjente deler om kveldens feiring, nyttårsønsker og tanker om 2020.

– 2019 var nydelig! Krysser fingrene for et like formidabelt 2020!! Godt nytt år fine folk og takk for følge så langt, skriver Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (30) til et bilde der hun er kledd opp til fest.

Vasstrand er ikke alene om å dele hilsener knyttet til nyttårsaften på 2019s siste kveld. På Instagram delte flere av Norges største kjendiser vitser, ønsker og takknemlige innlegg tirsdag kveld.

– La oss bare være enige om at «Ses neste år» IKKE er en morsom vits, skriver blogger og forfatter Sophie Elise Isachsen (25) til en bildeserie på Instagram tre timer før årsskiftet.

Komiker og forfatter Sigrid Bonde Tusvik (39) arrangerer selskap...

... Mens Stian Blipp (29) deler at han er stasjonert på Norefjell ifølge en post fra 30. desember.

– Faen så gøy vi skal ha det dette neste tiåret! Vi skal våge mer, bli mer takknemlig, prøve på shit vi ikke trodde var mulig og vie mer tid til de folka som er viktig i livet. Vi skal ta sjanser, gå på trynet, børste dritten av, og prøve igjen. Er dere med? Hyller dere. Godt nyttår, skriver blant annet Blipp til følgerne sine på nyttårsaften.

Komiker, skuespiller og tekstforfatter Morten Ramm (41) ser ut til å nyte varmere vær i Vietnam. Å våge å være barnslig er en av hans oppfordringer i sitt Instagram-innlegg ved årsskiftet.

– Litt spontanitet og lek må vi ha med oss inn i 2020, men veldig viktig å planlegge også, skriver Ramm blant annet i den lange teksten han legger ut til et badebilde på en huske.

Fire timer før midnatt delte en pyntet statsminister Erna Solberg (58) at hun og ektemann Sindre Finnes var klare for nyttårsselskap. Hun ønsker alle et godt nytt år.

Komiker Else Kåss Furuseth (39) ønsket sine 264.000 følgere godt nyttår fra «B-mor, meg og Fjordland Party-Pack» i et innlegg av sin bestemor tidligere på dagen.

Sanger Tone Damli (31) la i sekstiden ut en nyttårshilsen til sine 301.000 følgere på Instagram i vinterlige hytteomgivelser.

Damli skriver hun gleder seg «ekstremt mye» til 2020, og at hun er takknemlig for at følgerne hennes henger med henne.

– La oss håpe og tru at det neste året vil by på mykje glede og kjærlighet!, skriver hun og avslutter med en nyttårsklem.

Også komiker Henriette Steenstrup (45) la ut en nyttårshilsen, merket fra «herr og fru velour». Bildet er av henne og ektemann Rune Assmann (50) som hun giftet seg med i høst.

Publisert: 31.12.19 kl. 22:46 Oppdatert: 31.12.19 kl. 23:00

