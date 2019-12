LYKKELIGERE TIDER: Liam Hemsworth og Miley Cyrus fotografert i forbindelse med årets Oscar-utdeling i februrar. Foto: Danny Moloshok / REUTERS

Amerikanske medier: Stjernepar stadig nærmere skilsmisse

Flere amerikanske medier melder at Miley Cyrus og Liam Hemsworth har kommet til enighet om vilkårene for skilsmisse. Omtrent på dagen et år etter bryllupet.

Kjendisnettstedet TMZ, som var først ute med nyheten, skriver at de har opplysningene fra kilder direkte knyttet til eks-paret.

Angivelig skal skilsmissedokumentene ha blitt sendt avgårde på selveste julaften. Det er et år og en dag etter at de ga hverandre sine «ja».

Bruddet mellom Miley Cyrus og Liam Hemsworth skal ha vært av den bitre sorten. Ting ser altså likevel ut til å ha latt seg ordne i sømmelige former mellom de to stjernenes advokater, som nå har blitt enige om hvordan skilsmisseoppgjøret skal se ut.

Ettersom paret ikke hadde noen barn sammen kunne ikke det skape noen ekstra komplikasjoner. TMZ skriver derimot at deres kilder opplyser at Cyrus beholder dyrene de to har, og at fordeling av eiendommer var relativt enkelt å ordne opp i ettersom paret skrev under en avtale om særeie da de giftet seg.

Uansett er det neppe noen grunn til å tro at noen av de to partene kommer til å lide noen nød. Begge har tjent gode penger på skuespilleryrket, og Cyrus har i tillegg suksess som musiker.

Det var australske Hemsworth som i august ba om skilsmisse. Ifølge dokumentene han da måtte levere inn handlet bruddet om «uforsonlige uoverenstemmelser».

Selv om de to er enige om vilkårene for skilsmisse er de likevel fremdeles formelt gift. Selve skilsmissen trer først i kraft seks måneder etter at papirene der man ber om skilsmisse blir levert inn.

De to har for øvrig en lang historie. De forlovet seg faktisk to ganger før de giftet seg. Først i 2012, før de gjorde det slutt, men forlovet seg på nytt i 2016. Bryllupet stod altså lille julaften i 2018.

Begge de to skal ifølge Entertainment Tonight være godt i gang med å date nye folk allerede.

Publisert: 25.12.19 kl. 20:10

