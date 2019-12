VANT PRIS: Michelle Williams, her fra Emmy-utdelingen i Los Angeles i september, hvor hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i en miniserie. Foto: Mike Blake / X00030

Michelle Williams (39) er gravid – og forlovet med stjerneregissør

«Dawson’s Creek»-skuespilleren har forlovet seg på nytt og venter sitt andre barn – åtte måneder etter bruddet med musikeren Phil Elverum.

Nyheten om at Michelle Williams er gravid, bekreftes blant annet på kjendisnettstedet E! News.

Hun venter barn med «Hamilton»-regissør Thomas Kail (42).

Fra før har den norskættede skuespilleren en 14 år gammel datter med den avdøde skuespilleren Heath Ledger – best kjent for sin rolle som Joker i Batman-filmen.

Skuespillerne, som spilte mot hverandre i «Brokeback Mountain», var også forlovet.

Nå har Williams altså forlovet seg igjen – mindre enn ett år etter bruddet med indierockartisten Phil Elverum.

De to giftet seg i hemmelighet sommeren 2018, men lykken var kortvarig.

REGISSØR: Hamilton-regissør Thomas Kail, her fra premieren til miniserien «Fosse/Verdon» – hvor Kail har regissert fem episoder. Foto: MARK RALSTON / AFP

Møttes under innspilling

Ifølge E! News er det uklart hvor lenge Williams og Kail har datet, men nettstedet skriver at de to trolig møttes under innspillingen av den Emmy-nominerte miniserien «Fosse/Verdon».

Serien, som hadde premiere i april 2019, består av åtte episoder, hvorav fem er regissert av Kail.

Under Emmy-utdelingen i september stakk Williams av med prisen for beste kvinnelige skuespiller i miniserien for sin rolle som Gwen Verdon.

Hun brukte sin taletid til å levere et kraftfullt politisk budskap om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i skuespillerbransjen.

PREMIERE: F.v. Thomas Kail, Sam Rockwell, Nicole Fosse og Michelle Williams, her fra premieren av «Fosse/Verdon» Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Handlet babyklær

Det var kjendisnettstedet People som først rapporterte at Williams var gravid, etter at hun ble observert mens hun handlet babyklær på en butikk i London.

Kilden som bekreftet opplysningene overfor People, skal også ha sagt at det var datteren Matilda som spleiset dem.

Opplysningene har imidlertid ikke blitt bekreftet av Williams’ talsperson, ifølge nettstedet.

Williams ble for alvor kjent gjennom den amerikanske ungdomsserien «Dawson’s Creek», som gikk på lufta mellom 1998 og 2003.

I tillegg til Emmy-nominasjonen i 2019, har skuespilleren vært nominert til fire Oscar for sine roller i «Manchester by the Sea», «My Week With Marilyn», «Blue Valentine» og «Brokeback Mountain». I tillegg har hun vunnet Golden Globe for sin rolle i filmen «My Week With Marilyn».

