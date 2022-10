FAMILIE: Danmark prins Felix, prinsesse Marie, prins Joachim, prinsesse Athena, prins Henrik og prins Nikolai i København 11. september i år.

Dramaet i det danske kongehuset fortsetter: − Det er komplisert

Prins Joachim sier han ikke har snakket med dronningen etter nyheten om at hun fratar barna hans titlene.

Det har ikke vært mangel på friske uttalelser etter at dronning Margrethe denne uken gikk ut med at prins Joachims barn fra 1. januar ikke lenger skal kalles prinser og prinsesse.

Han har siden kalt avgjørelsen både uforståelig – og et svik.

På lørdag stilte han opp i et eksklusivt intervju til danske BT, der han og prinsesse Marie nå snakker åpent om det anstrengte forholdet til kronprinsparet kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

– Det er komplisert, nemlig. Det er det, sier prinsesse Marie, til BT lørdag.

På spørsmål om de har snakket med kronprinsparet, svarer begge to «nei».

Heller ikke dronningen skal ifølge prins Joachim ha tatt kontakt.

– Dessverre ikke. Det er også familie. Eller hva vi nå skal kalle det, sier prins Joachim.

FULL SPLID: Prinsesse Marie, prins Joachim og prins Henrik deltok på en gudstjeneste for å markere dronning Margrethes 50 år på tronen.

Dronningen nekter å svare

Begrunnelsen fra dronningen var at de fire barnebarna «i høyere grad skal kunne forme sine egne liv uten å være begrenset av spesielle hensyn og forpliktelser», dersom de ikke er prinser og prinsesser.

Det førte til at Prins Joachim (53) rettet denne uken kraftig skyts mot moren, der han sa han «fikk fem dagers varsel på å fortelle mine barn at deres identitet er tatt fra dem».

Lørdag kveld ventet hele det danske pressekorpset på dronningen ankom en gallamiddag på slottet. De spurte hva hun syntes om at prins Joachim føler seg utstøtt.

Det ville hun ikke svare på.

– Ikke i dag.

FEIRING: Kronprins Frederik (t.v.) og prins Joachim sammen med dronning Margrethe, i forbindelse med markeringen av hennes 50-års regentjubileum.

Fredag gikk kronprinsesse Mary (50) ut med at hun støttet dronningens beslutning.

– Vi kommer også til å se på våre barns titler også, når den tid kommer.

– Forandring kan være veldig vanskelig, og det kan gjøre ordentlig vondt, sa kronprinsessen.

– Det tror jeg også de fleste har erfart, la hun til.

Prins Joachim og prinsesse Marie forteller nå at barna er triste over beslutningen til dronning Margrethe. Prins Joachim viser til at enten man skal modernisere eller stramme inn på tittelbruk, så må det gjøres på en ordentlig måte.

– Det handler om barn. Ordentlighet og barn. Det er en meget vanskelig sak, sier han.

Prins Joachim er dronningens andre sønn. Det er storebroren Frederik som er kronprins og vil overta tronen. Hans barn vil fremdeles ha titlene.

– Skjer mer alvorlige ting i verden

Prinsesse Marie sier at hun synes det er vanskelig å finne ro nå som hele verden kjenner til den krisen som har rammet det danske kongehuset.

– Jeg vil understreke at det selvfølgelig er mer alvorlige ting som skjer i verden, spesielt i disse dager. Det er litt merkelig å snakke om våre barns titler når vi står overfor noen meget alvorlige utfordringer. Men man må huske på barns måter å tenke på. Barns vilkår. Det er det som er avgjørende, sier hun.

De begge understreker at de ikke har noen planer om å forlate det danske kongehuset.

– Vi har aldri vært i tvil om det. Jeg håper ikke at noen er i tvil om det, sier prinsesse Marie.

KONGEHUSEKSPERT: Historiker Trond Norén Isaksen.

Kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen mener det siste utspillet fra Prins Joachim tyder på at kommunikasjonen innad i kongehuset har brutt sammen.

– Det jeg ikke skjønner er hva de vil oppnå ved å gjøre dette offentlig. Jeg skjønner at de har behov for å si det, men hun kommer ikke til å gjøre om på denne avgjørelsen. Så det eneste de oppnår er å skape mer bitterhet.

Heller ikke informasjonsflyten mellom prins Joachim og barna, virker å være helt god, mener han:

– Det virker som kommunikasjonen har sviktet fra ham til hans barn. Det har ligget i lufta siden 2008 at de ikke ville være prinser og prinsesser resten av livet.

Isaksen mener prins Joachim ser ut til å ta fra sin far – dronningens mann-, som i 2002 hadde en offentlig utblåsning i media om misnøyen rundt sin rolle som prinsgemal – og rømte til Frankrike.

Det førte til at familien reiste til ham, og stilte opp på fotoseanse for å vise at alt sto bra til.

– Det ble en kjempekrise. Dette minner litt om det, og han følger sin far ved å ta til misnøye offentlig i stedet for å ta det til kammerset. Det er viktig for ham å være prins. At det faktisk gjør genuint vondt for ham at hans barn blir prinser og prinsesser, at de ikke føles like mye verdt som søskenbarn.

– Men i et monarki er noen viktigere en andre.

Han tror det er lite sannsynlig at dronningen vil svare offentlig på det prins Joachim og prinsesse Marie sier.