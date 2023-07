PAPPA: Felix Kjellberg, bedre kjent som PewDiePie, her i 2019.

PewDiePie har blitt pappa

Den svenske YouTube-stjernen Felix Kjellberg (33), bedre kjent som PewDiePie, har blitt pappa for første gang.

Det melder Kjellberg for sine 21 millioner følgere på Instagram.

«11/07/2023. Welcome to the family, little Björn», skriver han under bildeserien på Instagram, som kan oversettes til «Velkommen til familien, lille Bjørn».

Youtuberen har lagt ut flere bilder av den nyfødte i bildeserien.

I kommentarfeltet renner det inn lykkønskninger og gratulasjoner til de nybakte foreldrene.

Kjellberg er gift med Marzia Kjellberg, som tidligere selv har vært stor på YouTube. Hun valgte derimot å avslutte sin konto i 2018 for å satse på modellkarrieren, skriver Expressen.

Paret som har vært sammen siden 2011, meldte i februar at de ventet barn.

På sin egen YouTube-kanal avslørte Kjellberg at han har holdt på hemmeligheten siden november i fjor.

– Jeg er bare så takknemlig for at alt har gått bra så langt, sa han den gang.

PewDiePie er en av verdens største youtubere med 111 millioner abonnementer. Ifølge Breakit satt Kjellberg sitt holdingselskap «PewDie Holding» igjen med et overskudd på 125 millioner svenske kroner, som er nesten 128 millioner norske, i 2020. Totalt satt selskapet på nærmere 358 millioner norske kroner den gang.

I 2020 stakk han også av med prisen for «Årets kjekkeste fjes»:

