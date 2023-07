ANHOLDT: Steve-O, kjent fra Jackass-serien og filmene.

Jackass-stjerne anholdt i London

Hoppet fra Tower of London Bridge.

Jackass-stjernen Steve-O skal ha blitt anholdt anholdt En anholdelse er en kortvarig frihetsberøvelse foretatt av en politimyndighet uten at man blir bragt inn til polititjenestested.av britisk politi i London etter et stunt på The Tower of London. Det melder han selv på Instagram hvor han har lagt ut bildet av hoppet fra broen.

På Instagram har han lagt ut bilder av hendelsen og skrevet følgende:

– Jeg ble arrestert av politiet etter å ha gjort dette hoppet fra Tower of London Bridge i går, men de var helt kule, og forsto at jeg bare er veldig spent på å spille inn min TREDJE (og desidert galeste) komediespesial fredag ​​14. juli i London (hvor jeg ble født!).

– For en episk dag i går var! legger han til.

Steve-O, som er kjent for sine vågale stunts, ble også avbildet på toppen av en toetasjes buss i London mens han holdt et flagg, skriver Sky News.

Jackass-stuntmannen skal ha blitt snakket til av britisk politi på stedet etter at de fikk melding om en person i vannet. De lot ham så gå.

Det er ikke første gang Steve-O, eller Stephen Glover som han egentlig heter, havner i trøbbel.

I 2015 ble han dømt til fengsel etter å ha klatret opp i en heiskran med en oppblåsbar spekkhugger og fyrverkeri.