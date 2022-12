ANGER: Det er ikke alle som synes det er like stas å ha portretter av Kanye West på armen lenger. Her er artisten fotografert på en baksetballkamp i LA tidligere i år.

Kanye West-anger: Tatoveringsstudio tilbyr gratis fjerning av tatoveringer

Kanye West antisemittistiske uttalelser har fått mange fans til å angre på fan-tatoveringene sine.

Nå tilbyr et laserstudio gratis fjerning av tatoveringer inspirert av den omstridte rapperen.

«Vi fjerner din Kanye-tatovering gratis!» annonserte Naama Studios i London i midten av november.

Annonseringen kom etter at musikkmogulen og rapperen, som nå går under navnet Ye, har skapt internasjonale overskrifter og fordømmelse med sine antisemittiske uttalelser i høst.

De siste ukene har tatoveringsstudioet blitt kontaktet av en rekke eks-fans av Kanye West som nå angrer, og vil fjerne tatoveringene sine, foreller de til Washington Post.

Samtidig forteller en rekke tidligere West-fans om sin tatoveringsanger på Tik Tok.

Feil helt på armen

Noen har tatovert ansiktet hans på underarmen, andre siterer fra sangene hans og en viser frem et portrett med teksten Carpe Diem, grip dagen.

Det er motiver som smaker dårlig for mange nå.

Derfor bestemte laserstudioet i London seg for å hjelpe de angrende.

– Når den du har beundret starter å skape overskrifter av feil grunner, er ikke vedkommende noen du har lyst til å gå med på armen, skrev Naama til Washington Post.

Men det er dyrt.

– Vi forstår at disse tatoveringer kan være en belastning for mange, og at ikke alle har råd til å få fjerne dem, skriver laserstudioet i en epost til avisen.

Å fjerne en tatovering kan koste opptil 25 000 kroner, avhengig av størrelse og hvor mange behandlinger som kreves, opplyser laserstudioet.

Blekk-skam

Kanye West har vært en markant skikkelse i amerikansk populærkultur og mange har lagt seg under tatoveringsblekket, fulle av beundring.

På Instagram ligger det hundrevis av poster med hashtag #Kanyetattoo.

Den unge musikeren Asley Smith fra Wales er en av mange tidligere West-fans som har latt seg tatovere.

For noen uker siden bestemte han seg for at nok fikk være nok. Han kunne ikke bære verken tatoveringen eller skammen lenger, og booket time for fjerning allerede tidlig i november.

– Når jeg så at han kom med disse kommentarene om jødiske folk, det vrengte seg i magen min - denne fyren skulle liksom være en av mine helter, som skulle inspirere meg til å lage musikk, sier Smith til New York Post.

Det har i høst vært en rekke kontroverser rundt West. Han har blant annet uttalt at jøder kontrollerer musikkindustri og medier, kledd seg i “White Lives Matter” klær under moteuken i Paris og ble i oktober utestengt fra Twitter, mens Adidas og en rekke andre selskaper droppet sponsoravtaler med ham.

Sist uke skal han ha vært på middag hos tidligere president Donald Trump med den høyreekstremistiske holocaust-fornekteren Nick Fuentes.

Fredag ble han igjen utestengt av Twitter, bare to uker at han fikk returnere til plattformen.