HASTET TILBAKE: Prinsen forlater Westminster Abbey etter kroningen.

Prins Harry rakk hjem til sønnens bursdag

Prins Harry landet i Los Angeles etter å ha dratt rett fra kroningsfesten i London til bursdagsfest i USA.

Harrys sønn Archie fylte nemlig fire år lørdag. Harry dro rett fra kroningen av kong Charles til flyplassen og landet i 19.30-tiden i Los Angeles.

Harry ble observert på flyplassen og Daily Mail publiserer lørdag kveld bilder av at han smilende ankom Windsor Suite på Terminal 5.

Hertuginne Meghan var ikke på kroningen, og tilbrakte dagen hjemme sammen med bursdagsbarnet.

Han skal ha blitt invitert til lunsj etter kroningen av sin far kong Charles, men avslo det tilbudet.

Prins Harry etter kroningen av kong Charles.

De britiske avisene Sky News og Daily Mail tolker invitasjonen til lunsjen på Buckingham Palace som en utstrakt hånd til Harry.

De omtaler invitasjonen som en olivengren, noe som regnes som et symbol på fred. Men Harry ble ikke med på lunsjen.

Det er da heller ikke sikkert prinsen oppfattet olivengrenen som spesielt solid. Ifølge BBC var han ikke invitert til å vinke til folket fra balkongen.

Under selve kroningen ble prinsen ble «benket» på rad tre, to rader bak broren prins William.

Det var samme rad som skandaleombruste prins Andrew, som er fratatt alle kongelige plikter.

GIFT: Prins Harry og Meghan i hest og vogn gjennom Windsors gater etter vielsen deres i 2018.

Harry var trolig ivrig etter å komme hjem igjen for å feire sønnens bursdag. Paret har også datteren Lilibet (1).

Men det tolkes likevel som et tydelig tegn på den anstrengte forholdet i familien at prinsen dro rett hjem igjen til Los Angeles, etter et minimum av tilstedeværelse i forbindelse med kroningen.

Spesielt ser det ut til at det er stor avstand mellom prins Harry og hans bror William. Ifølge avisen The Guardian anklager blant annet prins Harry sin bror for å fysisk ha gått til angrep på ham i 2019.

Den korte opptredenen i forbindelse med kroningen av kong Charles, var den første offisielle sammen med det britiske kongehuset etter utgivelsen av Harrys kontroversielle bok «Spare».

