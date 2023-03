Kringkastingsrådet behandlet Sophie Elise-podkast

Medlemmene i Kringkastingsrådet kritiserte NRK etter at de har mottatt over 4300 henvendelser om statskanalens samarbeid med Sophie Elise.

– Jeg må si at det har vært en trist sak for NRK, disse ukene har vært en belastning for omdømmet, sier medlem i kringkastingsrådet Jan Bøhler.

Podkasten «Sophie og Fetisha» er i dag historie i NRK, etter at Sophie Elise og Fetisha Williams selv valgte å avslutte samarbeidet forrige uke.

Saken skal likevel behandles på vanlig måte. Klagene handler blant annet om at NRK har valgt å ta inn disse profilene som profiler, og flere reagerer på de kommersielle bindingene og mener dette svekker NRKs troverdighet.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen startet møtet med å forsvare kritikken de har mottatt. Hun tok også selvkritikk, og sa de burde ha vært tydeligere fra start rundt Instagrambildet som startet hele debatten.

– Når Sophie Elise nekter å delta i noen debatt og si noe som helst, så forsterker det veldig at NRK lar seg binde av at hun ikke vil si noe, når man ikke sier noe selv. Det er ikke sånn vi forventer at NRK skal delta i det offentlige ordskiftet, sier Bøhler.

HISTORIE: Forrige ukes episode av «Sophie og Fetisha» på NRK var den siste.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen fortalte også om hvorfor de tok inn podkasten hos seg. Hun refererer til alle klagene som omhandler om at NRK har valgt Sophie Elise som et «forbilde».

– Vi mener, og jeg mener fortsatt, at det er plass til hennes stemme i NRK, hvis vi skal være til og for alle må vi også gi rom for stemmer noen ikke liker.

– Vi krever ikke av våre mannlige profiler at de skal være forbilder. Jeg opplever at det er en kjønnsdimensjon i denne debatten.

Slik gikk diskusjonen i Kringkastingsrådet:

Også Trude Drevland, medlem i kringkastingsrådet, tar opp hvordan menn og kvinner behandles forskjellig i podkaster.

– Jeg har hørt på menns podkaster i NRK, og de er neimen ikke gode til tider.

– Maktperson

Stine Renate Håheim er til en viss grad enig i at det handler om kjønn.

– Men jeg tror også det handler om at Sophie Elise er en person, men også en merkevare. Hun er noe mer enn sin private person. hun er kontroversiell og det skaper alltid debatt.

Hun kritiserer at NRK for at det etterlatte inntrykket da podkasten ble lansert var dette var en podkast som skulle løfte samfunnsspørsmål og sette dagsorden.

– Hun er en maktperson, hun har veldig mye makt over veldig mange unger kvinners liv, og det har vært ganske fraværende i NRKs analyse av hva det er for noe, sier leder for kringkastingsrådet Snorre Valen.

Han er også enig i at det er en kjønnsforskjell i debatten, men mener at man ikke markedsføre podkasten som «storesøsteren du ikke visste du hadde».

– Ikke grunnlag for å straffe

Fungerende direktør i underholdningsavdelingen i NRK, Christina Rezk Resar, mente at dette ikke handler om en forbilde-debatt. Det er flere av medlemmene uenig i.

– Hennes instakonto var grunnlaget for samarbeidet med NRK, og da tenker jeg at i fremtiden må man tenke på at hvis man skal ha et samarbeidet med en influencer, må man si noe om hva influenceren kan gjøre på sin private insta, sier medlem Gunn Cecilie Ringdal.

Kringkastingssjef Fürst Haugen snakker i sitt innlegg om Instagrambildet som startet hele debatten. Mange mener bildet i seg selv var nok til å avslutte samarbeidet. Det er Haugen uenig i.

– Fordi det ikke er noe grunnlag for å straffe noen som har gjort noe dumt. Som for eksempel å stå ved siden av noen som holder en pose med hvit innhold. Dette er ikke første og siste gang en person med tilknytning av NRK gjør en tabbe.

– Vi skulle ha vært tydeligere i vår kommunikasjon rundt bildet. Det var ikke feil, men det var litt vel kort. Vi kunne ha sagt at vi har nulltoleranse for rusmidler.

Flere av medlemmene sier de er lettet over at NRK kommer med en slik uttalelse, men mener det burde ha skjedd på et tidligere tidspunkt.

– Gjorde en feil

Fürst Haugen tar selvkritikk under møtet. Hun sier de inngikk en avtale med influenceren som de ikke har gjort med andre profiler – som handlet om Sophie Elises kommersielle bindinger utenfor NRK.

– Vi gjorde en feil da vi inngikk en slik avtale, sier hun.

– Vi har erfart at det ikke er forenlig å være influencer og oppdragstager på fulltid.

Samtidig sier hun at det ikke er noe ekstraordinært ved at de hemmeligholder selve avtalen – slik er det for alle andre podkastprofiler i NRK ifølge henne.

– Så kan man si, hvor naiv er NRK? Men da vil jeg gjenta at vi sa vi ønsket å forsøke noe helt nytt, høste erfaringer. Det har vi gjort, og vi har lært. Og når vi skal inn i noe så kontroversielt, så må vi være bedre forberedt, sier hun.

Christiana Rezk Resar i NRK sier følgende om hvorfor de ikke sa noe tidligere:

– Som leder et har vært utfordrende, fordi vi for første gang har hatt en person som vi skal respektere privatlivet til, samtidig som de lever av å dele privatlivet. Det har jeg ikke opplevd som leder før.