BRØDRE: Prins Harry (foran) og broren prins William i forbindelse med avdukingen av en statue av deres mor, prinsesse Diana, i juli i fjor.

Kongehusekspert mener prins Harry bør utsette bokbombe

Prins Harry bør utsette sin planlagte biografi fordi den vil være en bombe under kong Charles’ kongegjerning, mener kongehusekspert.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Prins Harry og hertuginne Meghan har løsrevet seg fra kongehuset og flyttet til USA. Her bor de med sønnen Archie og datteren Lilibet Diana, som er oppkalt etter dronning Elizabeth og Harrys avdøde mor, prinsesse Diana.

– Mange forventer at biografien er avslørende og kritisk overfor faren. Ryktene sier at den kommer i november. Det er ekstremt dårlig timing å slippe en slik bokbombe under Charles’ trone når han nettopp har satt seg på den, sier historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen til VG.

– Hodeløst og upassende

– Det vil være ekstremt hodeløst å utgi boken nå og slippe den midt oppe farmorens død. Han bør utsette det. Det vil være utpassende og han vil skyte seg selv i foten, han vil ikke få noen sympati hvis han slipper boken nå, sier han.

Det ble i fjor kjent at prinsen skriver om livet i kongefamilien.

Forfatter og historiker Trond Norén Isaksen.

– Prins Harry vil dele, for aller første gang, den hele og fulle mengden av erfaringer, eventyrlige opplevelser, tap og livslekser som har vært med på å forme ham, het det i kunngjøringen fra forlaget den gangen.

Han og hertuginne Meghan fikk hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg da de snakket ut på TV i et intervju med Oprah Winfrey i april 2021. Da kom det tydelig frem at forholdet mellom prinseparet og den øvrige delen av kongefamilien var svært anstrengt.

– Tror du han skriver denne boken for å tjene penger?

– Delvis ja. De har meldt seg ut av kongefamilien og får ikke noen penger fra kongehuset lenger. Det er prisverdig at de tjener egne penger, men måten de gjør det på er å profitere på sin kongelige situasjon, sier Norén Isaksen.

Meghan hadde nylig premiere på egen podkast, og familien er i gang med å spille inn en TV-dokumentar. I et ferskt intervju med The Cut sa hun at det har vært en tung prosess rundt bruddet med kongehuset.

Norén Isaksen peker på at ekteparet må tjene penger mens de forsatt fanger folks interesse.

– Virker som de knapt har kontakt

– Jo lenger tid det går, jo mindre interessante blir de. De må smi mens jernet er varmt, sier han og peker på at barna til hertuginne Kate og prins William vil overta publikums- og medias interesse når de etter hvert begynner å fylle sine roller.

– Tror du forholdet mellom prins Harry og broren prins William kan bedres i kjølvannet av dronning Elizabeths død?

– Det er vanskelig å si. Ting tyder på at forholdet mellom brødrene er vanskelig. De har aldri stått hverandre så nær som folk har trodd. Men nå virker det som de knapt har kontakt. Men ting kan forandre seg, sår kan gro og sorg kan bringe folk nærmere. Men den kan også føre til splittelse, jamfør de mange bitre arveoppgjørene, sier Norén Isaksen.

Førstelektor Erik Mustad i britiske studier ved Universitetet i Agder (UiA) mener det er litt tidlig å si om dronningens død vil ha noen innvirkning på forholdet mellom brødrene.

– Vi vet at det var litt problematisk da Harry og Meghan ble avviklet fra kongefamilien. På det tidspunktet ble det litt ondt blod mellom de to brødrene, men gradene av dette vet vi ikke så mye om, sier Mustad til VG.

Han viser til at Meghan har vært såpass frittalende at det har vært vanskelig for det britiske kongehuset og folk å takle.

– Det er vanskelig å si om denne biografien blir stoppet. Jeg har ikke sett noe om det ene eller andre noen steder, avslutter Mustad.