HVER TIL SITT: Her er paret i en VGTV-video fra mars 2021.

Realitypar bekrefter brudd

Bettina Buchanan og Johannes Magnussen fra «Ex on the Beach» har gjort det slutt.

Det bekrefter de i et Instagram-innlegg.

– Vi har hatt verdens fineste, tryggeste og gøyeste tid sammen. Vi er fortsatt kjempeglade i hverandre. Men dessverre så ser vi ulikt på fremtiden, så vi har vært nødt til å ta dette valget. Det er veldig vondt for oss begge akkurat nå, skriver de.

Buchanan og Magnussen traff hverandre på «Paradise Hotel» i 2020. Buchanan har uttalt at hun elsker å være med på reality-tv, noe seks sesonger med hotellet kan tyde på.

De begge har også deltatt i «Ex On The Beach».

Nylig ble det dessuten kjent at Buchanan er klar for en ny reality, nemlig «Good Luck Guys» for Amazon Prime Video. Den skal spilles inn i Thailand.

Programledere der er Tonje Frigstad og Lasse Matberg, kjent fra «Farmen» og «Farmen kjendis».

Les også Tonje Frigstad og Lasse Matberg skal lede ny kjendisreality Tonje Frigstad (22) og Lasse Matberg (37) er programledere for «Good Luck Guys», som skal utfordre norske kjendiser i…

Magnussen og Buchanan håper nå at den positive viben rundt deres avsluttede forhold vedvarer:

– Det er få som så heldige at de har et offentlig forhold der alle følgere bare har vært positive og støttende - det er vi superetakknemlige for. Derfor håper vi at dere fortsetter å vise oss respekt gjennom å la oss få lande i dette uten at det stilles masse spørsmål og det rapporteres om den andre osv., skriver de i Instagram-innlegget.