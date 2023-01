VENTER NYTT BARN: Ian Somerhalder og Nikki Reed deler gladnyheten på Instagram mandag. Her fotografert på en innsamling for truede dyrearter i 2016.

Skuespillerparet Nikki Reed og Ian Somerhalder venter sitt andre barn

Paret som møttes på innspilling av «The Vampire Diaries» kunngjør nytt tilskudd til familien, fem år etter den første.

Babynyheten ble avslørt på Instagram, hvor både Ian Somerhalder (44) og Nikki Reed (34) har delt et bilde av Reeds gravide mage.

Dette blir parets andre barn.

«Alt jeg ønsket som en ung gutt var å få en stor familie. Takk Nik for at du gir meg den gaven. Round two, here we go!», skriver Somerhalder i innlegget på Instagram.

Videre skamroser han kona for å være verdens beste mor og for alt arbeidet hun legger ned for familien.

Paret giftet seg i 2015 og fikk sitt første barn to år etterpå.

Paret gjorde skuespillerkarriere i hver sin respektive vampyrserie. Nikki Reed fra «Twilight» og Ian Somerhald i «The Vampire Diaries».

Nikki Reed understreker for følgerne sine på Instagram at hun har strenge grenser for hva hun legger ut på sosiale medier, særlig når det gjelder barn.

«Men noen ting er bare for bra til å ikke dele», fortsetter hun.

Dette er Reeds andre ekteskap. Hun var gift med artisten Paul McDonald, som er kjent fra «American Idol», fra 2011 til 2014.

Somerhalder var tidligere sammen med sin «The Vampire Diaries»-medskuespiller Nina Dobrev, men deres forhold tok slutt i 2013.

Reed og Dobrev er gamle venner, og fansen mislikte at Reed fant tonen med venninnes ekskjæreste. Dobrev har tidligere uttalt at hun ikke har noen problemer med deres forhold.

I 2012 gjestet Nikki Reed Norge for premieren til den siste «Twilight»-filmen: