TV-KJENDIS: Brody Jenner, her på en tilstelning i Hollywood i oktober 2021.

Brody Jenner er blitt pappa

«The Hills»-kjendis Brody Jenner (39) og forloveden Tia Blanco (26) har blitt foreldre for første gang – til en jente.

Det melder Jenner selv for sine 3,7 millioner følgere på Instagram.

«Jeg elsker jentene mine», skriver han under et bilde av seg selv og den nyfødte datteren.

Barnet heter Honey Raye Jenner, og ble født 29. juli, skriver Blanco på Instagram.

Blant de som har tatt til kommentarfeltet for å gratulere de ferske foreldrene er Jenners tidligere kone Caitlynn Carter (34) og «The Hills»-kollega Audrina Patridge (38).

Paret har også delt en YouTube-video på over tolv minutter, som blant annet inkluderer baby shower, forlovelsen i juni og hjemmefødselen av datteren.

«Mamma og baby er i perfekt helse! Vi ønsker å takke vårt fantastiske fødselsteam for å sørge for sikkerheten til familien vår», står det under videoen.

– En overflod med kjærlighet

Det var i juni paret delte at de skulle bli foreldre for første gang. Det gjorde de ved å dele en Instagram-video som viste ultralyd av barnet i magen.

«Som en start på dette nye året vil vi benytte anledningen til å ønske venner, familie og følgere god helse, lykke og en overflod med kjærlighet. Vi verdsetter virkelig hver og en av dere», skrev de begge under videoen.

Videre i kunngjøringen om familieforøkelse stod det:

«Vi fryder oss over å dele med alle dere velsignelsen om nytt liv i det nye året ... Vår lille engel er underveis. Godt nyttår!»

Berømt slekt

Jenner er kjent fra en rekke realityshow, deriblant «The Hills». Han er for øvrig TV-produsent og har tidligere jobbet som modell.

I tillegg er han også kjent fra «Keeping Up With The Kardashians», fordi han er sønn av Caitlyn Jenner (73) og dermed halvbror til Kylie Jenner (26) og Kendall Jenner (27).

Blanco er en kjent profesjonell surfer.