Kong Harald: − Hun er prinsesse Märtha Louise

Kong Harald om Durek Verrett: – Han trodde han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk utover oss i det hele tatt.

Tirsdag formiddag kom nyheten fra Slottet om at prinsesse Märtha Louise (51) skal slutte å representere offentlig. Hun beholder prinsessetittelen.

Knapt tre timer etter kunngjøringen innkalte kongeparet utvalgte NRK og NTB til pressemøte på Slottet.

– Jeg er veldig lei meg for at prinsessen ikke lenger skal representere kongehuset, sier kong Harald (85), og forklarer at hun «var veldig flink til det».

Kongeparet mener prinsessen har hatt stor glede av vervene selv, og lært mye.

– Hun har trivdes med disse oppgavene, så det er selvfølgelig synd at man må gi opp det, og jeg tror hun er lei seg for det. Det er et tap for henne. Ja, og for oss.

– Ikke klart å forklare ham hva dette er

Kong Harald tok bladet fra munnen om Durek Verrett (47) mot slutten av pressetreffet.

– Vi har ikke klart å forklare ham hva dette er for noe før nå. Nå tror jeg at han skjønner litt mer.

Kongen utdypet at dette fortsatt er en problemstilling; en «skvis» de står i nesten daglig.

– Derfor har det tatt litt tid også.

Både kongen og dronningen påpekte at de opplever Verrett som lyttende, og at de har hatt gode og hyggelige samtaler som har ført familien nærmere hverandre.

– Amerikanerne skjønner jo ikke bæret av dette her, det gjør de ikke, ler kongen.

– Amerikanerne aner ikke hva et kongedømme er for noe, så det er det ikke så rart at han ikke skjønner. Han trodde han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk ut over oss i det hele tatt.

– Men det har han forstått nå, at vi står sammen om dette, fortsatte dronningen.

Durek Verrett har ikke besvart VGs henvendelser.

Dronning Sonja (85) sier at hun tror Durek nå har forstått at han «må ta hensyn til hva vi står for».

– Hun er vår datter

Kongeparet er fornøyd og lettet nå.

– Vi har nå kommet frem til en løsning, som jeg håper og tror vil gi større avstand mellom prinsessens aktivitet og kongehuset, forklarer kongen og viser til debatten rundt sammenblanding av roller.

Han forteller at de har vært i en prosess i et par måneder, fordi de fem-seks det gjelder, er en travel familie

– Det er hyggelig å se at prinsesse Märtha og Durek Verrett har det fint sammen. Det ser vi jo godt. Han er en flott fyr og veldig morsom å være sammen med.

KONTROVERSIELL: Durek Verrett, her under et møte med VG i London i 2019.

Kongen presiserer at de ikke er enige i alt, men at «det kan de leve med».

Dronning Sonja sier at de alle har fått stor forståelse for hverandre.

– Vi har hatt hyggelige stunder og diskutert grundig, sier dronningen.

– Vi har alle vridd oss i alle retninger, for å se dette komplekset fra alle sider, sier hun og legger til:

– Selv om vi er uenige i ting, så er vi veldig glad i hverandre. Og det er det viktigste. Jeg har følelsen at vi nå står veldig nær hverandre, sier Sonja.

– Det kan virke som prinsessetittelen virker litt hemmende for prinsessen selv når det gjelder aktivitetene hun selv vil gjøre. hvorfor har dere valgt løsningen med å beholde?

– Hun er vår datter og det vil hun fortsette å være. Så hun er prinsesse Märtha Louise, svarer kongen.

Om bryllup

Kongehuset skrev i pressemeldiingen tidligere på dagen at på samme måte som Erling Lorentzen, Johan Martin Ferner og Ari Behn, vil Durek Verrett «bli en del av kongefamilien når de gifter seg».

Når det skjer, er ikke kjent.

– Jeg tror dere må spørre dem. Vi har lite informasjon, svarte et leende kongepar på spørsmål om når bryllupet mellom Märtha og Durek skal stå.

Fått kritikk

Det har stormet rundt Märtha etter at hun forlovet seg med Durek i juni. Debatten har særlig dreid seg om prinsessetittelen, hennes offisielle oppgaver for kongehuset – og rundt forlovedens praksis som sjaman.

Prinsessetittelen skal hun altså fortsatt ha.

Eksperter VG har snakket med, mener det var et fornuftig grep fra de kongelige å bestemme at prinsessen heretter ikke skal representere kongehuset.

Den nye ordningen innebærer også begrensninger for hvordan Märtha og Durek kan opptre i sosiale medier.

På spørsmål om hvorfor det kun er NRK og NTB som får møte kongeparet nå, svarer kongehusets assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen at de valgte å gjennomført pressetreffet som en «pool» med NRK og NTB.

– Vi trenger ikke å oppgi noen grunn til det. Kongen og dronningen har et tett program. Det var nå det vi falt ned på denne gangen, begge er nasjonale medier som når de fleste, sier Gjeruldsen til VG.

Märtha delte tidligere tirsdag en video på Instagram, der hun informerte om at hun frasier seg sine beskytterskap og heretter vil bidra til å gjøre skillet mellom næringsvirksomhet og kongefamilien tydeligere.

– Denne avgjørelsen tar jeg i samråd med foreldrene mine, kongen og dronningen, og den nærmeste familie for å skape ro rundt kongehuset, forklarer prinsessen i videoen.