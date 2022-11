FRYKTET FOR LIVET: Skuespiller Claire Foy sier hun sliter med å sove etter at en mann skal ha stalket henne i et år. Her under London Filmfestival i oktober.

«The Crown»-stjernen: Fryktet stalker skulle drepe henne og datteren

En mann i 40-årene møtte denne uken i retten i England, etter å ha blitt anklaget for å ha stalket skuespilleren Claire Foy i ett år.

Mannen skal blant annet ha sent over 1.000 e-poster til skuespillerens sekretær fra februar 2021 til februar 2022, hvorav en av dem skal ha handlet om voldtekt.

Flere amerikanske medier har omtalt saken, deriblant Evening Standard og The Independent.

Claire Foy er mest kjent for sin rolle som dronning Elizabeth i de to første sesongene av den poupulære og prisbelønte Netflix-serien «The Crown».

PRISBELØNT: Claire Voy vant i 2018 en Emmy for beste hovedrolle i dramaserie.

– Jeg er utenfor

I desember i fjor skal mannen ha dukket opp ved skuespillerens hjem og gjentatte ganger ringt på ringeklokken. Da han ringte på døren, var det Foys syv år-gamle datter som svarte dørtelefonen. Mannen skal da ha sagt:

– Det er meg, jeg er utenfor.

Hendelsen skal ha gjort at skuespilleren fryktet for hennes sikkerhet, og at hun følte seg livredd og hjelpesløs i eget hjem.

Mannen skal også ha kontaktet Foys søster og eks-kjæreste, ifølge aktor Varinder Hayre.

– Foy var livredd siden hun ikke visste hva intensjonen var. Hun fryktet for hennes eget og datterens liv.

Hayre sa i retten at skuespilleren har vært offer for mannens vedvarende, uønsket fiksert og tvangsmessige oppførsel, som var påtrengende på grunn av mannens tvangsforestillinger.

Mannen skal ha trodd at Foy var forelsket i ham og at hun ville spille i en film han hevdet å ha planer om å lage.

Sliter med å sove

Mannen er siktet for «forfølgelse som involverer alvorlig alarm eller nød», som har en strafferamme på ti års-fengsel.

En medisinsk rapport er bestilt før straffen avgis.

Mannens forsvarer Moira MacFarlane avviser at mannen har truet Foy med voldtekt.

– Det ble feilfremstilt i avisene at han hadde truet Foy med voldtekt, og det var aldri tilfelle. Han refererte til voldtekt, uttalte hun ifølge The Independent.

Skuespilleren møtte ikke selv opp i retten, men skrev i et brev at stalkingen har vært traumatiserende.

Hendelsene har ført til at hun sliter med å sove. Hun skal også ha bedt venner å ikke tagge henne i bilder på sosiale medier, i frykt for at mannen kunne spore hvor hun var.

– Jeg føler ikke at det er noe som stopper ham fra å kunne kontakte meg, han har påvirket alle aspekter av livet mitt.