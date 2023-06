BLE MELDT SAVNET: Julian Sands, her på Filmfestivalen i Venezia i 2019.

Filmstjernen Julian Sands bekreftet død

Levningene som ble funnet i fjellet sør i California lørdag, stammer fra den britiske skuespilleren Julian Sands (65).

Julian Sands forsvant under en fjelltur i California 13. januar. I de drøyt fem månedene som har gått, er det gjort flere søk etter 65-åringen. Den siste leteaksjonen fant sted tidligere denne måneden.

Det var imidlertid turgåere som i helgen fant levninger fra et menneske nær Baldy-fjellet, der briten forsvant. De varslet sheriffen i Fontana.

Politiet gikk mandag ut med beskjed om at det var gjort funn i området – uten da å kunne si noe om hvem den døde var. De opplyste at levningene var blitt sendt videre til rettsmedisinere for identifisering.

Tirsdag bekreftet politiet at det er Sands levninger som er funnet, skriver Sky News.

Det var storm og uvær i fjellet da Sands forsvant. Han var imidlertid en svært fjellvant og erfaren turgåer.

2013: Julian Sands, her på jobb Beverly Hills.

Sands etterlater seg kone, journalisten Evgenia Citkowitz, og tre voksne barn.

Ett døgn før levningene ble funnet, ga de pårørende sin første offisielle uttalelse etter forsvinningen. De forklarte da at de fortsatt hadde Julian i hjertene sine, og de takket letemannskapene for innsatsen.

«Vi har gode minner om Julian som en fantastisk far, ektemann, eventyrer – og en som elsket naturen og kunsten. Han var en original og samarbeidsvillig utøvende kunstner», lød det i uttalelsen.

Julian Sands har spilt i en rekke Oscar-nominerte filmer, deriblant «Et rom med utsikt» fra 1985. Han har i tillegg spilt i filmer som «Warlock», «The Girl with the Dragon Tattoo», «Arachnophobia» og skrekkfilmen «Naken lunsj».

TV-seerne kjenner ham også fra serier som «24», «Dexter» og «What/If».

